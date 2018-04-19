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Рынок акций РФ и рубль вырастут на позитивном внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм»
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Рынок акций РФ и рубль вырастут на позитивном внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 29 минут назад
Фото: Прайм
Высокие цены на нефть продолжат поддерживать укрепление рубля.
ПРОГНОЗЫ
Новые многолетние максимумы нефтяных цен, растущая Азия и некоторая стабилизация геоэкономической повестки позволят российским бумагам продолжить свой рост на открытии торгов, отмечает Вадим Иосуб из «Альпари». Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2220-2265 пунктов, по индексу РТС — 1145-1165, прогнозирует он.
Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал» ожидает позитивного открытия индекса Мосбиржи с повышением около 0,4-0,7%, вблизи отметки 2255 пунктов. Ближайшими поддержками станут уровни 2240, 2230 пунктов, в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2280, 2300 пунктов, отмечает он.
"Новые локальные максимумы «черного золота» обеспечат и сегодня рост рубля на открытии рынка. Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 60,2-61,5 рубля, для европейской валюты — 74,5-76 рублей", — считает Иосуб.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США завершили торги среды разнонаправленно на фоне публикации комментариев Федрезерва и отчетов компаний.
Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс Dow Jones снижался на 0,05%, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,03%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,34%, японский фондовый индекс Nikkei 225 — на 0,15%, при этом гонконгский Hang Seng Index растет на 0,88%, шанхайский SSE Composite — на 0,57%.
Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 73,84 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,48% к предыдущим торгам).
Курс евро торговался на уровне 1,2375 доллара против 1,2373 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций вырос в среду по основным индексам вслед за нефтью и рублем и на улучшении геополитического фона.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 2,3% — до 2241,49 пункта, индекс РТС — на 2,95%, до 1154,55 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов среды снизился на 71 копейку — 60,85 рубля, евро — на 85 копеек, до 75,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
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