Минфин Карелии заявил о росте поступлений доходов в бюджет республики

Минфин Карелии сообщил, что в первом квартале в консолидированный бюджет республики поступило на 14,5% больше налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сообщении ведомства также отмечает рост поступлений налога на имущество от физических лиц (на 40%), налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (на 13%), а также поступления средств государственных пошлин и штрафов (на 18,6% и 14,5% соответственно).

«В целом рост поступлений в консолидированный бюджет Республики Карелия обеспечен за счет роста на 10,6% налоговых доходов и на 51,1% неналоговых доходов», — отмечает Минфин Карелии.

«Невские новости» ранее писали, что Карелия получит на развитие малой авиации 191,4 миллиона рублей (из них 180 миллионов поступят из федерального бюджета).