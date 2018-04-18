Биробиджан не выполнил план по своим доходам

Первый заместитель главы мэрии по экономике и финансам — начальник финансового управления Ян Аблов. рассказал, что план по доходам в прошлом году был выполнен на 95,6%. Всего получено 1,646 млрд рублей.

Наименьшее выполнение плана достигнуто по статье платежи при пользовании природными ресурсами (46,4%), сообщает ЕАОMedia. Также не оправдали ожиданий доходы от продажи материальных и нематериальных активов (72,9%). Кроме того недополучена госпошлина (85,1%).

Расходная часть бюджета составила 1,793 млрд рублей и была выполнена на 95,8%.