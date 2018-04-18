Биробиджан не выполнил план по своим доходам 

Первый заместитель главы мэрии по экономике и финансам — начальник финансового управления Ян Аблов. рассказал, что план по доходам в прошлом году был выполнен на 95,6%. Всего получено 1,646 млрд рублей.
Наименьшее выполнение плана достигнуто по статье платежи при пользовании природными ресурсами (46,4%), сообщает ЕАОMedia. Также не оправдали ожиданий доходы от продажи материальных и нематериальных активов (72,9%). Кроме того недополучена госпошлина (85,1%).
Расходная часть бюджета составила 1,793 млрд рублей и была выполнена на 95,8%.
На прошлой неделе состоялась встреча губернатора ЕАО Александра Левинталя и мэра Биробиджана Евгения Коростелева. В частности, они обсудили возврат юбилейных премий для мэра, председателя и зампреда гордумы. Глава региона рекомендовал отменить данное решение.