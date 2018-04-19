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Цены на жилье в Китае стабильны, несмотря на охлаждающие меры
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Цены на жилье в Китае стабильны, несмотря на охлаждающие меры 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Цены на новое жилье смягчились в городах первого уровня страны всего на 0,6% за год, а на вторичные объекты — на 0,1%, сообщило национальное Бюро статистики (NBS). Рынок недвижимости в городах второго эшелона также демонстрирует признаки замедления роста: за год новое жилье подешевело на 0,2% в сравнении с февралем, сообщает xinhuanet.
Цены на новое жилье упали за год в девяти из 15 крупнейших городов Китая, которые считаются «горячими рынками», а за месяц — только в семи: в Тяньцзине и Хэфэй стоимость недвижимости с февраля не изменилась. По мнению специалистов, цены пока не особо снижаются, потому что охлаждающие меры только начинают действовать.
Вместе с тем, инвестиции в сектор недвижимости Китая выросли на 10,4% за год в первом квартале, ускорившись после роста на 7% в 2017 году. Общий объем вложений составил $339,2 млрд, по данным НБС.
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