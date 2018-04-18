Цены на жилье в Китае остаются стабильными

Пекин, 18 апреля / Синьхуа / — В марте этого года в крупных городах Китая цены на жилье были в основном стабильны на фоне введения правительством жестких ограничений на приобретение жилья. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР.

По данным ГСУ, в марте в 7 из 15 городов первой линии цены на новое жилье снизились по сравнению с февралем, цены в двух городах остались без изменений, а в остальных городах несущественно повысились в месячном выражении. -0-