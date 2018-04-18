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Цены на жилье в Китае остаются стабильными
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Цены на жилье в Китае остаются стабильными 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — В марте этого года в крупных городах Китая цены на жилье были в основном стабильны на фоне введения правительством жестких ограничений на приобретение жилья. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР.
По данным ГСУ, в марте в 7 из 15 городов первой линии цены на новое жилье снизились по сравнению с февралем, цены в двух городах остались без изменений, а в остальных городах несущественно повысились в месячном выражении. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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