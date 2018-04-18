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Индекс промпроизводства в Тюменской области составил 106%
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Индекс промпроизводства в Тюменской области составил 106% 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
В Тюменской области индекс промышленного производства в марте составил 106% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на данные Тюменьстата.
Наибольшие темпы роста наблюдаются в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 127,4%, компьютеров, электронных и оптических изделий — 143,3%, металлургическом производстве — 173,7%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели — 112,7%, производстве стекла и изделий из стекла — 129,9%, производстве кокса и нефтепродуктов — 112,7%.
Специалисты отметили рост в переработки мяса и мясной продукции, рыбы, овощей, в выпуске молочной продукции и продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Рост в производстве пищевых продуктов составил 102,9%.
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