Крыму выделят деньги на поддержку предпринимателей, заявил Аксаков

Крымским фондам, поддерживающим предпринимателей, будет оказана дополнительная помощь из федерального бюджета, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

"Текущий бюджет Российской Федерации исполняется с профицитом. Мы имеем дополнительные доходы и, очевидно, эти дополнительные доходы будем распределять. Я буду лично ставить вопрос, чтобы Крыму выделили дополнительные ресурсы для капитализации фонда, представляющего микрозаймы, и фонда гарантийного, для того чтобы эти фонды могли прогарантировать или выдать деньги соответствующим микроорганизациям", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, помощь будет оказываться тем структурам, которые работают "в белую".