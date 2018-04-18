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Крыму выделят деньги на поддержку предпринимателей
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Крыму выделят деньги на поддержку предпринимателей, заявил Аксаков 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Крымским фондам, поддерживающим предпринимателей, будет оказана дополнительная помощь из федерального бюджета, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Текущий бюджет Российской Федерации исполняется с профицитом. Мы имеем дополнительные доходы и, очевидно, эти дополнительные доходы будем распределять. Я буду лично ставить вопрос, чтобы Крыму выделили дополнительные ресурсы для капитализации фонда, представляющего микрозаймы, и фонда гарантийного, для того чтобы эти фонды могли прогарантировать или выдать деньги соответствующим микроорганизациям", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, помощь будет оказываться тем структурам, которые работают "в белую".
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