Китай продлил антидемпинговые пошлины в отношении США

Канады и Власти Китая продлили антидемпинговые пошлины в отношении целлюлозы из США Бразилии , сообщило министерство коммерции КНР.

Так, «при ввозе американской, канадской и бразильской целлюлозы применялся демпинг», в результате чего «был нанесен ощутимый ущерб китайским производителям аналогичной продукции».

«В связи с этим продлеваются пошлины, утвержденные Минкоммерции в 2014 году», — передает сообщение китайского министерства ТАСС

Отмечается, что данное решение может оспорить любая компания, на продукцию которой распространяются ограничительные меры. Для того нужно подать иск в одно из отделений Народного суда Китая. При оправдательном вердикте пошлины будут пересмотрены.