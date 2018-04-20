Китай продлил антидемпинговые пошлины в отношении США 

Власти Китая продлили антидемпинговые пошлины в отношении целлюлозы из США, Канады и Бразилии, сообщило министерство коммерции КНР.
Так, «при ввозе американской, канадской и бразильской целлюлозы применялся демпинг», в результате чего «был нанесен ощутимый ущерб китайским производителям аналогичной продукции».
«В связи с этим продлеваются пошлины, утвержденные Минкоммерции в 2014 году», — передает сообщение китайского министерства ТАСС.
Отмечается, что данное решение может оспорить любая компания, на продукцию которой распространяются ограничительные меры. Для того нужно подать иск в одно из отделений Народного суда Китая. При оправдательном вердикте пошлины будут пересмотрены.
Напомним, в апреле Китай инициировал в ВТО спор с США по новым пошлинам на импорт стальной и алюминиевой продукции. В то же время президент США Дональд Трамп выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпиня за снижение пошлин на автомобили и другие шаги в сфере торговли.