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Рубль ищет равновесие
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Рубль ищет равновесие 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
При этом сейчас национальная валюта находится в поисках курсового равновесия. С одной стороны, большая вероятность того, что рубль в ближайшее время может укрепиться, уйдя в район 60 за доллар. Это связано с дорогой нефтью, отказом от немедленных санкций со стороны США и коррекцией на валютном рынке.
Кроме того, доллар сейчас достаточно слаб на рынке Форекс. Но, с другой стороны, есть более долгосрочные факторы, которые влияют на ослабление рубля. Это то, что ЦБ дает понять то, что может отказаться от смягчения монетарной политики, что вызовет снижение спроса на облигации.
Второе — возможность новых санкций формата отключения от СВИФТ и запрета на покупку ОФЗ. Равновесие, конечно, возможно. Но вряд ли будет одна равновесная точка, и волатильность рубля точно будет повышенной. И когда это равновесие может наступить — пока понять невозможно. Точно тогда, когда станет понятно, что отношение Запада к России идет в сторону деэскалации возникших конфликтов.
Вчера рубль укрепился утром к доллару и евро, однако к вечеру стал терять отыгранные копейки к двум мировым валютам, подталкиваемый вниз дешевеющей нефтью.
Официальный курс доллара на сегодня, 18 апреля, составляет 61 рубль 14 копеек (ослабление на 1 рубль 14 копеек). За один евро дают 75 рублей 84 копейки (ослабление на 1 рубль).
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