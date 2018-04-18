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Huawei получила первый в мире сертификат экспертизы типа CE для 5G продукции
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Huawei получила первый в мире сертификат экспертизы типа CE для 5G продукции 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Шэньчжэнь, 18 апреля /Синьхуа/ — Китайский поставщик решений для информационно— коммуникационных технологий Huawei /"Хуавэй"/ получил первый в мире сертификат экспертизы типа CE для продукции мобильной связи пятого поколения /5G/.
"Этот сертификат говорит о том, что продукция 5G производства Huawei получила официальное одобрение для коммерческого использования в Европе, а также свидетельствует о важном шаге вперед в сфере крупномасштабного коммерческого освоения сети 5G", — отмечается в заявлении Huawei.
Соответствие СЕ является необходимым требованием для импорта в Европейскую экономическую зону и продажи в ней соответствующих продуктов. Оно также рассматривается как одобрение поступления этих продуктов на европейский рынок.
Huawei приступила к исследованию продукции 5G в 2009 году, вложив не менее 600 млн долларов США. На данный момент Huawei создала по всему миру 11 центров по исследованию технологий 5G.
В 2017 году чистая прибыль корпорации Huawei достигла 47,5 млрд юаней /около 7,6 млрд долларов США/ с ростом на 28 проц. в годовом выражении, объем продаж — 604 млрд юаней с ростом на 16 проц. -0-
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