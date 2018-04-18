Huawei первой в мире сертифицировала 5G-разработки по системе ЕС

ПЕКИН, 18 апреля. / ТАСС /. Китайский поставщик решений в сфере телекоммуникаций Huawei первым в мире получил свидетельство об экспертизе типа СЕ ("европейское соответствие") на свои разработки в области технологий пятого поколения связи 5G. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение КНР

В репортаже отмечается, что «это [получение свидетельства на продукцию компании Huawei] станет важным шагом в развертывании масштабной коммерциализации технологий 5G».

Маркировка СЕ является необходимым условием для всей продукции, импортируемой и реализуемой на территории Европейской экономической зоны. Ее наличие означает, что продукт прошел процедуру оценки соответствия директивам, а именно не является вредным (опасным) для здоровья его потребителей, безвреден для окружающей среды и готов к коммерческому использованию в регионе. Как отмечают эксперты, свидетельство типа СЕ — это своего рода «зеленый свет для выхода на европейский рынок».

Huawei ведет разработки в области технологий 5G с 2009 года. За все время компания инвестировала в эту сферу более $600 млн и открыла 11 научно-исследовательских центров по всему миру, которые занимаются вопросами пятого поколения связи. В начале этого года китайский производитель также заявил о намерении начать коммерческое использование связи 5G в КНР «в ближайшее время», а уже в феврале компания представила первый в мире коммерческий клиентский терминал 5G CPE, поддерживающий глобально признанный стандарт связи.

По словам специалистов, повсеместное внедрение технологии пятого поколения необходимо для улучшения качества мобильного широкополосного доступа. Эксперты отмечают, что это повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.

Согласно официальным данным, в 2017 году чистая прибыль Huawei выросла на 28% до 47,5 млрд юаней (около $7,6 млрд) в годовом исчислении. Объем продаж по сравнению с 2016 годом увеличился на 16% и составил 604 млрд юаней (порядка $96 млрд).