Эксперт: правительство Украины заинтересовано в выезде своих граждан в другие страны

По словам Блинова, из страны выехали от трех до пяти миллионов человек.

«Эти люди не платят налоги на Украине , они условно лишь связывают свое будущее с Украиной, что мы будем с ними делать? Правительство говорит: «Ну, это плохая тенденция», но ничего не говорит о создании рабочих мест для этих людей», — цитирует «ФАН» эксперта.

Блинов считает, что в том случае, если бы эти люди не выехали из страны, то безработица на Украине составила бы не 9%, а 15%, а это послужило бы усилением давления со стороны продуктивных слоев населения. Напрашивается вывод, что украинские власти просто вынудили своих граждан уехать на «вольные хлеба».

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