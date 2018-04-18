Эксперт: правительство Украины заинтересовано в выезде своих граждан в другие страны 

Правительству Украины выгодно, что из страны уезжает трудоспособное население. Об этом телеканалу NewsOne рассказал эксперт Андрей Блинов.
По словам Блинова, из страны выехали от трех до пяти миллионов человек.
«Эти люди не платят налоги на Украине, они условно лишь связывают свое будущее с Украиной, что мы будем с ними делать? Правительство говорит: «Ну, это плохая тенденция», но ничего не говорит о создании рабочих мест для этих людей», — цитирует «ФАН» эксперта.
Блинов считает, что в том случае, если бы эти люди не выехали из страны, то безработица на Украине составила бы не 9%, а 15%, а это послужило бы усилением давления со стороны продуктивных слоев населения. Напрашивается вывод, что украинские власти просто вынудили своих граждан уехать на «вольные хлеба».
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