Ещё
Мантуров: правительство не примет решений в ущерб национальным производителям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мантуров: правительство не примет решений в ущерб национальным производителям 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство России не будет в ответ на повышение Соединенными Штатами пошлин на алюминий принимать решения и меры, которые могут нанести урон отечественным производителям. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в опубликованном в среду интервью газете «Известия».
"Там, где мы не производим продукцию и зависим от Запада, точно не будем принимать решений, которые могут нанести урон нашему производителю или потребителю. Для наших ответных мер в виде повышения таможенной пошлины между нашими странами недостаточен товарооборот", — сказал он.
Мантуров отметил, что главная задача — увеличить перечень направлений, где алюминий использовался бы в большем объеме, чтобы усилить его переработку внутри страны.
"В России производится более 3,5 млн т первичного алюминия, больше 80% экспортируется за рубеж, вместо того чтобы перерабатываться внутри страны", — добавил министр.
Введение санкций, по его словам, может стимулировать переработку этого металла на территории РФ. Перечень производств расширяется, налаживается производство дисков из алюминия или алюминиево-магниевых сплавов, однако результаты исследования их качества пока неудовлетворительные.
Американская сторона с 23 марта ввела новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также государства Евросоюза.
ТАСС: последние новости
WSJ: США разрабатывают новые торговые меры против Китая Путин обсуждает ближайшие шаги по развитию экономики РФ с учетом внешних факторов Сбербанк на фоне волатильности на рынке пока не планирует снижение ставок по кредитам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России готовят сюрприз для безработных128
Китай признал дефектным советский «Варяг»24
РФ обвинила Британию в уничтожении улик в Солсбери27
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой221
Кобзон выбрал место на кладбище176
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
РФ перестанет предоставлять НАТО самолеты «Руслан»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение