Мантуров: правительство не примет решений в ущерб национальным производителям

"Там, где мы не производим продукцию и зависим от Запада, точно не будем принимать решений, которые могут нанести урон нашему производителю или потребителю. Для наших ответных мер в виде повышения таможенной пошлины между нашими странами недостаточен товарооборот", — сказал он.

Мантуров отметил, что главная задача — увеличить перечень направлений, где алюминий использовался бы в большем объеме, чтобы усилить его переработку внутри страны.

"В России производится более 3,5 млн т первичного алюминия, больше 80% экспортируется за рубеж, вместо того чтобы перерабатываться внутри страны", — добавил министр.

Введение санкций, по его словам, может стимулировать переработку этого металла на территории РФ. Перечень производств расширяется, налаживается производство дисков из алюминия или алюминиево-магниевых сплавов, однако результаты исследования их качества пока неудовлетворительные.