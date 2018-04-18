Мантуров: правительство не примет решений в ущерб национальным производителям 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство России не будет в ответ на повышение Соединенными Штатами пошлин на алюминий принимать решения и меры, которые могут нанести урон отечественным производителям. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в опубликованном в среду интервью газете «Известия».
"Там, где мы не производим продукцию и зависим от Запада, точно не будем принимать решений, которые могут нанести урон нашему производителю или потребителю. Для наших ответных мер в виде повышения таможенной пошлины между нашими странами недостаточен товарооборот", — сказал он.
Мантуров отметил, что главная задача — увеличить перечень направлений, где алюминий использовался бы в большем объеме, чтобы усилить его переработку внутри страны.
"В России производится более 3,5 млн т первичного алюминия, больше 80% экспортируется за рубеж, вместо того чтобы перерабатываться внутри страны", — добавил министр.
Введение санкций, по его словам, может стимулировать переработку этого металла на территории РФ. Перечень производств расширяется, налаживается производство дисков из алюминия или алюминиево-магниевых сплавов, однако результаты исследования их качества пока неудовлетворительные.
Американская сторона с 23 марта ввела новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также государства Евросоюза.