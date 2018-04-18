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Экспорт минеральных продуктов из Монголии в первом квартале 2018 года вырос на 8 проц
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Экспорт минеральных продуктов из Монголии в первом квартале 2018 года вырос на 8 проц 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 17 апреля /Синьхуа/ — Экспорт минеральных продуктов из Монголии в первом квартале 2018 года вырос на 8 проц, составив 1,2 млрд долларов. Из этого объема 40 процентов приходится на экспорт угля в КНР. Об этом сегодня сообщает пресс-служба министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии.
По мнению монгольских экономистов, в ближайшее время экспорт угля из Монголии в Китай достигнет 30 млн тонн в том случае, если погранпункту Гашуунсухайт-Ганц будет присвоен международный статус. Для этого понадобится привлечение прямых инвестиций из Китая на сумму 25 млн долларов, считают они. —0—
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