Рубли: менять или не менять?

Прыжки валютных курсов в апреле снова заставили граждан задуматься о покупке долларов и евро. Стоит ли бежать в обменник или лучше прислушаться к уверениям финансовых властей, что все под контролем? Какой стратегии придерживаться, если вы решили накопить на поездку?

Рубль занимает третье место по величине падения с начала года среди 31 основной валюты, а акции РФ входят в число рынков, показавших крупнейшее снижение в этом году, свидетельствуют данные Bloomberg . Доллар на Мосбирже сейчас стоит на 4 рубля дороже, чем в начале января, а евро за это время подорожал на 7 рублей.

Пока что Трамп дал рублю передышку: газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент не намерен приводить в действие новый пакет санкций. Поддержала рубль и нефть: во вторник, 17 апреля, стоимость барреля Brent поднялась выше 76 долларов. «Если бы не дорогая нефть, рубль слабел бы куда быстрее», — написала в своем обзоре аналитик «Альпари» Анна Бодрова . Понятно, что малейшее обострение военного конфликта в Сирии или новые разговоры о введении санкций в отношении российского госдолга сразу же негативно скажутся на котировках. В таких условиях лучше всего иметь четкую стратегию, как действовать в случае обвала рубля или, напротив, его укрепления.

Продуктовый виджет

Совет первый: следует выработать собственную тактику

Все зависит от суммы и срока, на который вы готовы инвестировать. «Одно дело, если у вас под подушкой лежат миллионы и вы опасаетесь их обесценивания из-за инфляции. Если же вы переживаете из-за нескольких тысяч или даже десятков тысяч рублей, то выигрыш может оказаться столь незначительным, что не покроет издержки и нервы, которые вы потратили, мучаясь выбором», — отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев

Как быть, если в скором времени у вас запланирована поездка или крупная покупка? Возможно, в этом случае стоит поменять хотя бы часть суммы. «Жалеть о купленной иностранной валюте, скорее всего, не придется. Для зарубежной поездки она в любом случае пригодится», — говорит начальник управления торговых операций на фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко

Главное — не пытаться угадать, особенно в моменты сильных колебаний на валютном рынке. «Иногда на чистом везении людям удается что-то выиграть на разнице курсов, но по большей части решения принимаются эмоционально и ведут к убыткам. Когда доллар дорожает, его начинают скупать, когда рынок идет в обратную сторону, не хватает выдержки не продавать по уже невыгодным котировкам», — комментирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова

А вот если валюта нужна на долгий срок, то покупать можно, не обращая внимания на колебания курсов. «Рубль ослаб всего на 10% относительно уровней середины марта. Для долгосрочных целей это не является существенным изменением курса», — указывает аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков . В идеале стоит покупать валюту понемногу, но регулярно. Например, раз в месяц тратить на это часть дохода.

«При формировании валютной части стоит покупать валюту в разные моменты, тем самым получая усредненную цену покупки. И подбирать финансовую организацию лучше с биржевыми или приближенными к биржевым курсами, потому что крупные банки, как правило, закладывают большую маржу на валютно-обменные операции. Причем особенно невыгодные курсы могут выставляться в моменты высокой волатильности валютных курсов», — поясняет руководитель департамента развития продаж «БКС Премьер» Павел Свешников.

Совет второй: использовать банковские сервисы

Например, покупайте валюту онлайн или через банкоматы. Часто банки предлагают здесь более выгодный курс. Например, 17 апреля в отделениях Альфа-Банка курс продажи доллара был 62 рубля, евро — 76,8 рубля. При конвертации валюты через банкомат покупка долларов и евро обошлась бы на 50—60 копеек дешевле. В банке «ФК Открытие» разница между покупкой наличной валюты и онлайн составляет 3—4 копейки. В Бинбанке предлагают «специальный обменный курс» для владельцев карт «Курс на победу». Не стоит забывать и о скрытых комиссиях. Например, в том же Альфа-Банке при покупке валюты через банкомат с вас могут взять комиссию до 5—6% в зависимости от пакета услуг, которым вы пользуетесь.

Если потребовались наличные доллары и евро, не надо стоять в очереди в Сбербанк или ВТБ . Как правило, небольшие банки зачастую предлагают более выгодно купить доллары и евро. Поэтому перед тем, как идти в обменник, стоит сравнить курсы. Например, можно воспользоваться специальным сервисом Банки.ру в разделе «Продукты и услуги».

Совет третий: покупать валюту на бирже

Это менее трудоемкий способ, необходимо лишь открыть брокерский счет и установить терминал или специальное приложение. Зато купить валюту можно будет буквально одним нажатием кнопки, выбрав более выгодный курс. В любом случае курс доллар и евро как минимум на рубль-два будет ниже, чем в обменнике. Брокер, правда, также возьмет комиссию за сделку, но она будет на порядок ниже, чем у банка.

Михаил Поддубский. «Для обычного гражданина гораздо более полезной может быть минимизация издержек при покупке/продаже валюты. Осуществлять эти операции через биржу может быть гораздо более выгодно по сравнению с обычными обменниками, именно на этом стоит акцентировать свое внимание физическим лицам», — уверен ведущий аналитик Промсвязьбанка

Единственный минус в том, что купить 100—200 долларов или евро на бирже не получится. Минимальный лот — 1 000 у. е. Это не очень удобно для тех, кто решил копить постепенно. Зато для долгосрочных накоплений можно воспользоваться ИИС. На инвестиционный счет необходимо внести рубли, а затем купить валюту на бирже. Плюс в том, что владелец ИИС имеет право на ежегодный налоговый вычет. Максимум за три года государство вернет с уплаченных налогов 156 тыс. рублей. Подробнее о преимуществах ИИС можно прочитать здесь.

Совет четвертый: не тратить на покупку валюты последние деньги

Также не нужно стараться конвертировать всю рублевую наличность. «Чтобы сэкономить, наличной валюты лучше иметь немного. Комиссия за снятие наличных в банкоматах за границей может быть выгоднее, чем покупка валюты в обменнике в России. Тем более что в условиях ажиотажного спроса наличный курс порой сильно отличается от безналичного», — отмечает Георгий Ващенко.

Эксперты советуют иметь в портфеле как рубли, так и валюту. Не обязательно 50/50. Можно, например, увеличить долю долларов и евро, если приходится часто путешествовать за рубеж. В целом же стоит помнить, что все расчеты в стране проводятся в рублях. А вдруг появится предложение купить машину по супервыгодной цене? Что, сразу бежать в обменник? «Если вам вдруг срочно понадобятся деньги, которые вы успели перевести в иностранную валюту, может случиться так, что обратная конвертация в рубли окажется и вовсе проигрышной в финансовом плане, если курс в этот момент будет невыгодным, или спред съест ту мизерную прибыль, что успела набежать, пока вы были держателем валюты», — говорит Алексей Коренев.

«Идеальный портфель» может выглядеть так: 30% направляем на банковский депозит (это самая ликвидная часть). Открываем ИИС и на 20—30% имеющихся средств покупаем облигации — здесь мы зарабатываем доход. Наконец, остальные свободные деньги можно направить на покупку долларов и евро. Некоторые предпочитают покупать наличную валюту, которую затем держат «под матрасом»: в случае если доллар уйдет за 80 рублей, при продаже не придется платить налог государству с валютной переоценки. В случае с брокерским счетом или ИИС налог взыщет инвестиционная компания или банк. Конечно, этот способ годится, если речь идет о небольшой сумме.

Совет пятый: не надо придавать значение всем новостям

Речь идет о новостях, которые вы слышите с экранов телевизора или читаете в Интернете. Конечно, если США предпримут новую атаку на Сирию, ничего хорошего из этого не выйдет. Но никто не знает, как реально развернутся события. Буквально на днях финансовый рынок лихорадило в ожидании введения санкций на покупку российского долга. Нерезиденты распродавали облигации, рубль сползал вниз, а акции обновили минимумы. Однако страхи оказались преждевременными: министерство финансов США не поддержало инициативу.

Не стоит обращать внимание на громкие заявления, особенно если они исходят от финансовых властей. Помните, как летом и осенью 2014 года чиновники и аналитики призывали не поддаваться панике и не скупать стремительно дорожающие доллары и евро? Это не значит, что люди в ЦБ или Минфине не понимают происходящего: просто одна из главных задач регуляторов во всех странах — успокаивать граждан и участников рынка. Поэтому нашим монетарным властям иногда приходится делать хорошую мину, даже когда рубль обновляет очередной минимум, а акции одной из крупнейших в стране компаний теряют половину стоимости.

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Совет шестой: не стоит следовать прогнозам инвестиционных домов и банков

Если бы эксперты могли угадывать, то они давно возглавили бы список Forbes . Зато их высказывания дают возможность понять общее настроение рынка, уловить тренд. Иногда прогнозы могут выглядеть достаточно противоречивыми. Вот, например, что сейчас говорят эксперты о судьбе рубля.

Георгий Ващенко, «Фридом Финанс»:

«Если на майские праздники не предстоит заграничная поездка, то покупать валюту сейчас, когда на рынке высокая волатильность, на мой взгляд, не стоит. Возможно, курс не вернется на прежний уровень еще долго, но вероятность увидеть укрепление рубля до уровня 60—61 за доллар, на мой взгляд, высокая, поскольку фундаментальных факторов для ослабления рубля при такой цене на нефть нет».

Андрей Кочетков, «Открытие Брокер»:

«Существуют варианты возможного укрепления рубля в ближайшие недели и месяцы, но пока данный сценарий не кажется неизбежным. Внешняя ситуация существенно ухудшилась, и признаков улучшения пока нет».

«Опасения относительно ослабления рубля в ближайшее время пойдут на убыль. Ракетный удар США по Сирии — это «разрядка» напряженных отношений США и России. Худшего, чего боялись рынки (санкции к российским корпорациям по примеру «Русала» и запрет на покупку гособлигаций), не произошло. Паника на валютном рынке снизится, а курс пары доллар/рубль в ближайшее время стабилизируется в районе 60—62 рублей. В то же время возврата курса пары доллар/рубль к мартовским 56—58 рублям ждать не стоит — спираль противостояния США и России вышла на новый виток».

«Российская валюта торгуется в диапазоне 61—65 по отношению к доллару США, что в перспективе может привести к движению от 2 до 4 рублей как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления рубля. То есть те, кто сейчас попробуют играть «в угадайку», не дождавшись формирования устойчивого тренда, рискуют понести существенные потери, особенно в случае спекулятивных сделок на валютном рынке».

Совет седьмой: не увлекаться экзотикой

Да, на Московской бирже сейчас можно купить не только доллары и евро, но и британские фунты, швейцарские франки и китайские юани. С точки зрения диверсификации валютного риска они вполне могут быть полезны. «Исходя из динамики рубля за прошедший год можно сделать общий вывод: если российская валюта начинает ослабевать по отношению к другим, то в той или иной степени она ослабевает по отношению ко всем», — делится наблюдением Алексей Коренев. Однако, по его словам, предсказать заранее, окажутся ли вложения в американский доллар выгоднее, чем, например, в китайский юань или японскую иену, невозможно.

Кроме того, указывают эксперты, на «экзотические валюты» очень высокие «спреды» при обмене. «Плюс на территории России крайне ограничен выбор вкладов по данным валютам, а ставки непривлекательны», — отмечает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова . Поэтому, считает она, если вы не собираетесь покупать недвижимость или оплачивать учебу детям в Великобритании или Швейцарии , не стоит рисковать.

Если все же вы решили «разбавить» портфель, купив юани или швейцарские франки, то стоит ограничить их долю. «Такие валюты можно включать в портфель для дополнительной диверсификации в объеме не более 10—15%», — предупреждает руководитель департамента развития продаж «БКС Премьер» Павел Свешников. Роман Ткачук из «Альпари» советует обратить внимание на евро и фунты. «Европейская экономика выходит на траекторию роста. Потенциал для укрепления есть и у британского фунта, поскольку Brexit выходит на финишную прямую», — говорит он. А вот покупать франки он не рекомендует, поскольку разговоры властей Швейцарии о возможной отмене банковской тайны могут негативно сказаться на этой валюте.