Азаров прокомментировал заявление Гройсмана о прекращении сотрудничества Киева с СНГ

По словам Азарова, Гройсман ничего не понимает в экономике.

«Разве он знает балансы, товарооборот, понимает хоть что-то в экономических вопросах и вопросах взаимодействия Украины с СНГ?» — сказал он.