Азаров прокомментировал заявление Гройсмана о прекращении сотрудничества Киева с СНГ 

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление нынешнего главы кабмина Владимира Гройсмана о прекращении сотрудничества Киева с СНГ.
По словам Азарова, Гройсман ничего не понимает в экономике.
«Разве он знает балансы, товарооборот, понимает хоть что-то в экономических вопросах и вопросах взаимодействия Украины с СНГ?» — сказал он.
Как отметил Азаров, ухудшение взаимоотношений с Россией привело к тому, что украинский экспорт сократился в два раза.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Украины выйти из СНГ.