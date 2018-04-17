СМИ: ЕС подверг критике «Шёлковый путь» Китая

Фото: Virgina Mayo/EPA Москва , 17 апреля — «Вести. Экономика». Власти стран Европейского союза видят угрозу для ЕС в создании проекта Один пояс Один путь со стороны Китая в виде продвижения собственных интересов и расширения экономического влияние.

По данным издания Handelsblatt, 27 из 28 послов стран ЕС в Китае составили доклад, в котором содержится критика проекта Шёлковый путь. По мнению послов ЕС проект якобы представляет «угрозу международным нормам прозрачности», а также воплощает собой реализацию «стратегии Пекина по расколу ЕС». [HTML]

German government papers seen by Handelsblatt indicate that China isn’t interested in transparency when it comes to procurement — and that's a problem. @till_hoppe @KlaStrat @Dana_Heide @StephanScheuer #China #silkroad #EU #Hungary https://t.co/LaT8bS9MGr pic.twitter.com/2oZDGoTmoL

— Handelsblatt Global (@HandelsblattGE) 17 апреля 2018 г.

[/HTML] В материале немецкого издания приведены отрывочные заявления, в которых отмечается, что проект Китая является наиболее крупной международной программой с момента запуска плана Маршалла со стороны США после Второй мировой войны.

В докладе послов ЕС, на который ссылается Handelsblatt, отмечается, что Китай стремится в первую очередь решить собственные цели при создании данного проекта:

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Инициатива Китая направлена на решение внутренних проблем, таких как снижение перепроизводства, создание новых экспортных рынков и обеспечение доступа к сырьевым ресурсам». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] В случае публикации данного доклада это будет первое подобное официальное заявление со стороны европейских властей, ранее не выступавших с такой критикой в отношении проекта «Один пояс, Один путь». Портал «Вести. Экономика» ранее уже приводил мнение западных экспертов о том, что создание и реализация плана Маршалла были призваны в первую очередь решить собственные цели США, в частности, в виде закрепления Европы в виде перманентной сферы влияния и обеспечения присутствия американских компаний на европейском рынке.