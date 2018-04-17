Курс доллара к евро растет на комментариях по повышению ставки ФРС США

МОСКВА , 17 апр /ПРАЙМ/. Курс доллара к евро растет на фоне комментариев главы Федерального резервного банка Чикаго по дальнейшему повышению ставки Федрезерва США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.34 мск курс евро к доллару снижался до 1,237 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,238 доллара за евро. Курс доллара к иене при этом опускался до 107,04 иены за доллар со 107,12 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) рос на 0,09% — до 89,5 пункта.

"Я не предвижу негативного риска скачка инфляции (в течение следующих нескольких лет — ред.)", — приводит слова главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса (Charles Evans) агентство Рейтер

"Пока такая ситуация будет продолжаться, ФРС может повышать процентную ставку постепенно и одновременно контролировать любое растущее инфляционное давление", — добавил Эванс. Ожидания повышения базовой ставки ФРС, как правило, служит поддерживающим фактором для доллара, так как такая политика регулятора сигнализирует о развитии национальной экономики, росте потребительских цен и здоровом состоянии рынка труда.

По итогам прошлого заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 20-21 марта, регулятор повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75% годовых. Большинство членов комитета по открытым рынкам спрогнозировали три повышения базовой ставки в 2018 году (с учетом повышения на заседании в марте — ред.), до среднего уровня в 2,25%.