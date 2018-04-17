Падение ставок рублевых вкладов в апреле ускорилось

За первую половину апреля как минимум 12 из 35 банков с наибольшими портфелями привлеченных средств населения ухудшили условия рублевых вкладов. Шесть из них входят в десятку лидеров рынка, по условиям депозитов которых ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку вкладов.

Этот индикатор за первые 10 дней месяца снизился еще на 0,13 процентного пункта (п. п.) до нового исторического минимума — 6,4%.

Сбербанк впервые в этом году снизил ставки вкладов базовой линейки и депозитов для премиальных клиентов, причем существенно. «Снижение ставок по основной линейке составило 0,25–1,05 п. п., новый диапазон составляет 2,5–4,45%», — сообщила пресс-служба госбанка, назвав причиной коррекции рыночный тренд на падение ставок вслед за снижением ключевой ставки ЦБ.

Одновременно банк предложил розничным клиентам до 31 мая открыть сезонный вклад ко Дню Победы «Помню. Помогаю» сроком шесть или 10 месяцев со ставкой от 5,5% годовых (при вложении 100 000–500 000 руб.) до 6% (от 1 млн руб.). 0,5% от суммы начисленных процентов жертвуется в благотворительный фонд «Память поколений».

В результате лучшая ставка розничного вклада в Сбербанке в апреле выросла почти на 0,5 п. п. до 6% годовых (5,97% после пожертвования).

Действующие ставки см. в таблице ниже.

Представители банков объясняют свои действия одинаково: «доходность рублевых вкладов снижается вслед за ключевой ставкой». С начала года ключевая ставка снизилась на 0,5 процентного пункта до 7,25% годовых.

Грядут перемены

Между тем введение США очередной порции санкций и ослабление рубля могут изменить динамику ставок вкладов, считают аналитики.

«Новая ситуация однозначно повлияет на действия ЦБ. Введенные санкции повышают вероятность увеличения оттока капиталов. Резкое ослабление рубля скорее всего приведет к всплеску инфляционных ожиданий и некоторому ускорению инфляции (правда, пока девальвация не столь существенна, чтобы привести к скачку потребительских цен). Поэтому можно ожидать, что ЦБ возьмет длительную паузу в цикле снижения ставок — до тех пор, пока рынки не успокоятся. Ставки вкладов в рублях как минимум прекратят снижаться», — объясняет директор аналитического департамента компании «Локо-инвест» Кирилл Тремасов

Главный экономист «БКС Глобал маркетс» Владимир Тихомиров также не видит причин для снижения (или роста) ключевой ставки в апреле. ЦБ не станет снижать ключевую ставку в текущих рыночных условиях, поскольку это облегчило бы атаку на рубль, уверен начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко

Когда банки порадуют вкладчиков

Тихомиров сейчас не ожидает роста рублевых ставок, поскольку «пока на рынке не ощущается нехватки ликвидности». Повышение ставок депозитов может начаться, только если банки столкнутся с оттоком вкладов, когда вкладчики начнут переводить рубли в валюту, уточняет начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко. По его мнению это произойдет, если рубль будет устойчиво дешеветь в течение ближайших 1,5–2 месяцев, а курс будет в диапазоне 65–70 руб. /$.

Связь-банк недавно, напротив, чуть-чуть повысил рублевые ставки — на 0,01–0,25 п. п. «Мы привели ставки к рыночным условиям», — объясняет директор департамента развития розничного бизнеса Наталья Карасева , это нужно для сохранения клиентов, у которых завершаются прошлогодние весенние вклады.

По словам Тремасова, если нестабильность на рынках затянется и отток капиталов будет возрастать, то рублевые ставки потихоньку начнут расти. Если же США расширят санкции на банковский сектор, возможен резкий рост спроса на валюту, что подстегнет и ставки валютных вкладов, опасается Тихомиров. Падение цен на облигации также может усилить спрос на валюту вследствие оттока керри-трейдеров, добавляет Ващенко.

Некоторые банки уже начали повышать долларовые ставки. В апреле Росбанк повысил их на 0,15–0,4 п. п. По его вкладу «150 лет надежности» в долларах на 3 года ставка достигла 2,1% годовых, а для премиальных клиентов — 2,6% годовых.