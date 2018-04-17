Индия попросила в ВТО о консультациях с США по тарифам на сталь и алюминий 

ЖЕНЕВА, 17 апреля. /ТАСС/. Индия направила во вторник запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) о проведении консультаций с США по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно из источников, близких к организации.
Ранее консультации с США по стали и алюминию в ВТО инициировали также Китай и Европейский союз.
В индийском запросе, текст которого распространен среди делегаций стран-членов, подчеркивается, что Индия хочет воспользоваться своим правом на проведение консультаций и на «определение надлежащей торговой компенсации» в соответствии Соглашением о защитных мерах ВТО. Нью-Дели «резервирует за собой право поднять дополнительные вопросы и привести дальнейшие фактические и юридические аргументы». Индия рассчитывает, что ответ от США поступит быстро и будет назначена «взаимоприемлемая дата и место консультаций».
Просьба о консультациях означает официальное инициирование торгового спора в ВТО. Консультации «дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее их решение без перехода к дальнейшему разбирательству», пояснили в организации. Если дискуссии не увенчаются успехом, то по прошествии 60 дней Индия получит право попросить о создании панели арбитров.