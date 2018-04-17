Индия попросила в ВТО о консультациях с США по тарифам на сталь и алюминий

ЖЕНЕВА, 17 апреля. / ТАСС /. Индия направила во вторник запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) о проведении консультаций с США по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно из источников, близких к организации. Европейский союз. Ранее консультации с США по стали и алюминию в ВТО инициировали также Китай В индийском запросе, текст которого распространен среди делегаций стран-членов, подчеркивается, что Индия хочет воспользоваться своим правом на проведение консультаций и на «определение надлежащей торговой компенсации» в соответствии Соглашением о защитных мерах ВТО. Нью-Дели «резервирует за собой право поднять дополнительные вопросы и привести дальнейшие фактические и юридические аргументы». Индия рассчитывает, что ответ от США поступит быстро и будет назначена «взаимоприемлемая дата и место консультаций». Просьба о консультациях означает официальное инициирование торгового спора в ВТО. Консультации «дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее их решение без перехода к дальнейшему разбирательству», пояснили в организации. Если дискуссии не увенчаются успехом, то по прошествии 60 дней Индия получит право попросить о создании панели арбитров. Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия Республика Корея , а также страны Евросоюза.