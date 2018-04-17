ИАТА предупреждает о протекционизме, в то время как грузовые перевозки продолжают расти

В феврале объем грузовых авиаперевозок продолжал увеличиваться, однако Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) вновь предупредила о возможном влиянии протекционизма на рынок, пишет AVIAV.

Согласно последним данным ИАТА, грузооборот в грузовых тонно-километрах в феврале вырос на 6,8 процентов, в то время как за первые два месяца года спрос вырос на 7,7 проц.

Провозная способность, измеряемая в доступных грузовых тонно-километрах, выросла в феврале на 5,6 проц. в годовом исчислении, что означает, что рост спроса продолжает превышать прирост мощности уже 19-ый месяц подряд.

В результате коэффициенты грузовых нагрузок в феврале составили 44,4 проц., что на 0,5 процентных пункта больше, чем год назад. ИАТА заявила, что рост согласуется с текущими устойчивыми мировыми торговыми потоками.

Однако организация предупредила, что есть некоторые проблемы. Генеральный директор и исполнительный директор ИАТА Александр де Жуньяк сказал: «Я смотрю оптимистично на оставшуюся часть 2018 года, однако, индустрия может столкнуться с некоторыми потенциально опасными проблемами, включая эскалацию протекционистских мер в полномасштабную торговую войну.

»Экономическое процветание растёт, когда границы открыты для людей и торговли, а в противном случае оно увядает».

Опасения Александр де Жуньяка вызваны потенциальной торговой войной между США Китаем . Китай заявил, что он установит 25 проц. торговых тарифов на 106 американских товаров, включая соевые бобы, самолеты и апельсиновый сок.

Китай сделал такое заявление вскоре после того, как Вашингтон назвал 1300 китайских продуктов, на которые США намеревались установить тарифы в 25 проц. В начале года США также ввели тарифы на алюминий и сталь.

ИАТА предупреждает, что существуют также и другие признаки грядущего спада: «Движущие силы спроса на воздушные грузы отходят от благоприятных уровней спроса, наблюдавшихся в прошлом году.

»В последние месяцы индекс ожиданий менеджеров по закупкам (PMI) для производственных и экспортных заказов смягчился в ряде ключевых стран-экспортеров, включая Германию , Китай и США».

Организация сделала аналогичные предупреждения на своем ежегодном симпозиуме и в своем последнем обзоре рынка.

Глядя на региональную производительность, азиатско-тихоокеанские авиалинии увеличили спрос на грузовые перевозки на 6,5 проц. в годовом исчислении в феврале, а также повысили пропускную способность на 7,2 проц.

«Будучи крупнейшим грузовым регионом, транспортирующим около 37 проц. мировых грузовых авиаперевозок, риски от протекционистских мер, влияющих на регион, непропорционально высоки», — говорится в сообщении ИАТА.

Объемы грузовых перевозок в Северной Америке выросли на 7,3 проц. в феврале по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а мощность увеличилась на 4,1 проц.

Ослабление доллара США за прошедший год способствовало росту спроса на воздушный экспорт.

В феврале 2018 года европейские авиакомпании увеличили объем грузовых перевозок на 5,7 проц. Это почти вдвое меньше, чем в предыдущем месяце.

«Сила евро и риски, связанные с протекционистскими мерами, могут повлиять на европейский рынок грузовых перевозок, который выиграл от сильных экспортных заказов», — сказали в ИАТА.

Объем грузоперевозок на Ближнем Востоке в феврале увеличился на 7,4 проц., а пропускная способность увеличилась на 7,6 проц.

Это в значительной степени отражает слабые условия на маршрутах в Европу и из неё, где за последние пять месяцев наблюдалась тенденция к снижению спроса двузначными темпами.

Латиноамериканские авиакомпании испытали рост спроса на 8,7 проц. в феврале и увеличение мощностей на 6,9 проц., поскольку Бразилия продолжала восстанавливаться.

В феврале спрос на грузовые перевозки африканских перевозчиков увеличился на 15,9 проц. по сравнению с тем же месяцем прошлого года — самый большой рост в регионе — благодаря развитию торговых линий в Азии.