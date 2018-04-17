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СМИ: Только половина стран ОПЕК+ примут участие во встрече мониторингового комитета
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СМИ: Только половина стран ОПЕК+ примут участие во встрече мониторингового комитета 

Прайм 1 час назад
Фото: AP, Hasan Jamali
Двенадцать стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти могут принять во встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая состоится в саудовском городе Джедда в пятницу, 20 апреля, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Всего в соглашении ОПЕК+ участвуют 24 страны.
По информации собеседника агентства, помимо стран, входящих в состав комитета — России, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и ОАЭ (участвует в заседаниях на правах президентствующей в ОПЕК страны), — также ожидаются Ирак, Азербайджан, Казахстан, Бруней и Ливия.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. Очередная его встреча состоится в Джедде 19 апреля, сообщил РИА Новости источник среди организаторов данного заседания.
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