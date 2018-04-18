Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов сырья, информационных технологий и энергетики.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 0,32%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Lpp (WA:LPPP), которые подорожали на 270,00 п. (3,00%), закрывшись на отметке в 9.275,00. Котировки KGHM Polska Miedz SA (WA:KGH) выросли на 1,98 п. (2,13%), завершив торги на уровне 95,06. Бумаги Enea SA (WA:ENAE) выросли в цене на 0,20 п. (1,92%), закрывшись на отметке 10,64.

Лидерами падения стали акции PKP Cargo (WA:PKPP), цена которых упала на 1,20 п. (2,78%), завершив сессию на отметке 41,90. Акции Cyfrplsat (WA:CPS) поднялись на 0,58 п. (2,27%), закрывшись на уровне 24,98, а Kernel Holding (WA:KER) снизились в цене на 0,95 п. (1,89%) и завершили торги на отметке 49,25.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (212) превысило количество закрывшихся в плюсе (194), а котировки 207 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,97%, или 1,31, достигнув отметки $67,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,70%, или 1,22, до $72,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,35%, или 4,70, до отметки $1.354,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,03% до 4,1648, а котировки USD/PLN упали на 0,03%, достигнув отметки 3,3649.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 89,34.