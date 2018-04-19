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Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,31%
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Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,31% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов химической промышленности, телекоммуникаций и нефти и газа.
На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 вырос на 0,31%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Cyfrplsat (WA:CPS), которые подорожали на 0,78 п. (3,12%), закрывшись на отметке в 25,76. Котировки Grupa lotos sa (WA:LTSP) выросли на 1,44 п. (2,63%), завершив торги на уровне 56,10. Бумаги Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (WA:PZU) выросли в цене на 1,01 п. (2,35%), закрывшись на отметке 44,00.
Лидерами падения стали акции Kernel Holding (WA:KER), цена которых упала на 1,25 п. (2,54%), завершив сессию на отметке 48,00. Акции OrangePL (WA:OPL) поднялись на 0,09 п. (1,57%), закрывшись на уровне 5,64, а Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW) снизились в цене на 1,36 п. (1,54%) и завершили торги на отметке 86,78.
На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (242) превысило количество закрывшихся в плюсе (192), а котировки 194 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,74%, или 0,51, достигнув отметки $68,98 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,27%, или 0,93, до $74,41 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,47%, или 6,30, до отметки $1.347,20 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,03% до 4,1669, а котировки USD/PLN повысились на 0,31%, достигнув отметки 3,3768.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 89,55.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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