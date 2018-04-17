Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 0,18%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, телекоммуникаций и СМИ.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подорожал на 0,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (WA:PZU), которые подорожали на 1,03 п. (2,44%), закрывшись на отметке в 43,27. Котировки Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (WA:PKO) выросли на 0,76 п. (1,86%), завершив торги на уровне 41,53. Бумаги mBank (WA:MBK) выросли в цене на 7,60 п. (1,76%), закрывшись на отметке 439,20.

Лидерами падения стали акции Pkn orlen (WA:PKN), цена которых упала на 2,96 п. (3,26%), завершив сессию на отметке 87,92. Акции Ing Bank Slaski (WA:INGP) поднялись на 5,20 п. (2,60%), закрывшись на уровне 194,80, а Grupa lotos sa (WA:LTSP) снизились в цене на 1,44 п. (2,53%) и завершили торги на отметке 55,58.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (253) превысило количество закрывшихся в плюсе (194), а котировки 201 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,14%, или 0,09, достигнув отметки $66,31 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,03%, или 0,02, до $71,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,24%, или 3,30, до отметки $1.347,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,24% до 4,1631, а котировки USD/PLN повысились на 0,54%, достигнув отметки 3,3729.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,24% до 89,35.