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Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 1,03%
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Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 1,03% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов энергетики, нефти и газа и строительства.
На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подешевел на 1,03%.
В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции PKP Cargo (WA:PKPP), которые подорожали на 1,00 п. (2,39%), закрывшись на отметке в 42,80. Котировки Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW) выросли на 1,40 п. (1,61%), завершив торги на уровне 88,18. Бумаги Kernel Holding (WA:KER) выросли в цене на 0,65 п. (1,35%), закрывшись на отметке 48,65.
Лидерами падения стали акции Tauron Polska Energia (WA:TPE), цена которых упала на 0,080 п. (3,20%), завершив сессию на отметке 2,420. Акции PGE Polska (WA:PGE) поднялись на 0,25 п. (2,34%), закрывшись на уровне 10,45, а Pgnig sa (WA:PGN) снизились в цене на 0,13 п. (2,11%) и завершили торги на отметке 6,03.
На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (229) превысило количество закрывшихся в плюсе (184), а котировки 200 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,18%, или 0,12, достигнув отметки $68,41 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,04%, или 0,03, до $73,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,62%, или 8,40, до отметки $1.340,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,09% до 4,1711, а котировки USD/PLN повысились на 0,58%, достигнув отметки 3,3952.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,45% до 90,04.
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