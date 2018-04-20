Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 1,03%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов энергетики, нефти и газа и строительства.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подешевел на 1,03%.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции PKP Cargo (WA:PKPP), которые подорожали на 1,00 п. (2,39%), закрывшись на отметке в 42,80. Котировки Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW) выросли на 1,40 п. (1,61%), завершив торги на уровне 88,18. Бумаги Kernel Holding (WA:KER) выросли в цене на 0,65 п. (1,35%), закрывшись на отметке 48,65.

Лидерами падения стали акции Tauron Polska Energia (WA:TPE), цена которых упала на 0,080 п. (3,20%), завершив сессию на отметке 2,420. Акции PGE Polska (WA:PGE) поднялись на 0,25 п. (2,34%), закрывшись на уровне 10,45, а Pgnig sa (WA:PGN) снизились в цене на 0,13 п. (2,11%) и завершили торги на отметке 6,03.

На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (229) превысило количество закрывшихся в плюсе (184), а котировки 200 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,18%, или 0,12, достигнув отметки $68,41 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,04%, или 0,03, до $73,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,62%, или 8,40, до отметки $1.340,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN выросла на 0,09% до 4,1711, а котировки USD/PLN повысились на 0,58%, достигнув отметки 3,3952.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,45% до 90,04.