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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,18%
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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,18% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов СМИ, финансовых услуг и банковских услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX вырос на 0,18%, достигнув исторического максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Schibsted ASA A (OL:SBSTA), которые подорожали на 6,8 п. (3,13%), закрывшись на отметке в 224,1. Котировки TGS-NOPEC Geo (OL:TGS) выросли на 7,0 п. (2,90%), завершив торги на уровне 248,7. Бумаги Aker Solutions OL (OL:AKSOL) выросли в цене на 1,33 п. (2,76%), закрывшись на отметке 49,58.
Лидерами падения стали акции Questerre Energy (OL:QEC), цена которых упала на 0,19 п. (3,18%), завершив сессию на отметке 5,78. Акции Salmar ASA (OL:SALM) поднялись на 10,00 п. (2,67%), закрывшись на уровне 365,00, а Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) снизились в цене на 5,50 п. (1,80%) и завершили торги на отметке 299,70.
На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (97) превысило количество закрывшихся в минусе (89), а котировки 22 акций практически не изменились.
Котировки акций TGS-NOPEC Geo (OL:TGS) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,90%, 7,0 п., и завершили торги на отметке 248,7.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,69%, или 0,47, достигнув отметки $68,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,25%, или 0,92, до $74,40 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,60%, или 8,10, до отметки $1.345,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,05% до 9,6093, а котировки USD/NOK повысились на 0,35%, достигнув отметки 7,7896.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 89,58.
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