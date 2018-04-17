Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,01%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов автомобилестроения, СМИ и финансовых услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX поднялся на 0,01%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции DNO International (OL:DNO), которые подорожали на 0,79 п. (5,63%), закрывшись на отметке в 14,81. Котировки Golden Ocean (OL:GOGLT) выросли на 2,60 п. (4,28%), завершив торги на уровне 63,30. Бумаги Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) выросли в цене на 14,80 п. (3,41%), закрывшись на отметке 448,40.

Лидерами падения стали акции Leroy Seafood Group ASA (OL:LSG), цена которых упала на 2,4 п. (4,19%), завершив сессию на отметке 55,4. Акции Grieg Seafood (OL:GSFO) поднялись на 1,45 п. (1,65%), закрывшись на уровне 86,55, а Norsk Hydro (OL:NHY) снизились в цене на 0,54 п. (1,03%) и завершили торги на отметке 51,18.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (113) превысило количество закрывшихся в минусе (58), а котировки 38 акций практически не изменились.

Котировки акций DNO International (OL:DNO) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 5,63%, 0,79 п., и завершили торги на отметке 14,81.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,05%, или 0,03, достигнув отметки $66,25 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,04%, или 0,03, до $71,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,26%, или 3,50, до отметки $1.347,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,29% до 9,5977, а котировки USD/NOK повысились на 0,02%, достигнув отметки 7,7773.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,24% до 89,35.