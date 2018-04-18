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Депутат рассказал, когда подорожают импортные товары
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Депутат рассказал, когда подорожают импортные товары 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Рост курса доллара и евро скажется на цене импортных товаров: через 2-3 месяца такая продукция подорожает на 5 процентов, в первую очередь дороже будет стоить бытовая техника, сообщил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.
«Изменения в курсе валют россияне почувствуют даже не в обменных пунктах, ведь ездить за границу может позволить себе не каждый, а через изменения условий жизни. Новые товары российские магазины закупают, как правило, раз в два-три месяца, а это значит, что при сохранении нынешней экономической ситуации импортные товары подорожают на 5 процентов. В первую очередь это коснётся бытовой техники», — рассказал Фёдоров.
Он отметил, что на данный момент курс рубля упал на 8 процентов, однако в случае введения дополнительных санкций он может упасть ещё больше.
«Что касается того, что россияне в массе своей не отреагировали на рост курса доллара и евро, то это вызвано тем, что скачок оказался не слишком серьёзным, так называемый психологический барьер ещё не преодолён. Валюта в принципе не стабильна, по сути, это манёвр, который не рассматривается населением как катастрофический. К тому же СМИ уделяют этой теме меньше внимания», — пояснил парламентарий.
Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 60 процентов россиян не обеспокоены ростом курса валют. Опрос проведён 12-13 апреля методом телефонного интервью 2 тысячи респондентов.
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