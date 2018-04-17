Курс на прибыль: кто выиграет от падения рубля

Волна санкций и разногласия мировых держав по Сирии привели к нестабильности курса российской валюты. Какому бизнесу выгодна эта ситуация, «ВМ» рассказали эксперты.

Обвал рубля по отношению к мировым доллару и евро, произошедший во вторник на прошлой неделе, руководство ведущих российских банков признало внезапным, но вполне ожидаемым. Разница цены на ведущую валюту по сравнению с ситуацией еще пару недель назад составила пять рублей. Текущий курс — 61,53 рубля за доллар, 76,13 рублей — за евро. Но пока туристы и начинающие предприниматели штурмуют операционные кассы, запасая заморские «зеленые», опытные бизнесмены здраво оценивают риски и возможные перспективы.

Экспортеры станут миллионерами

На фоне всеобщей паники праздновать впору компаниям, занимающимся экспортом. Ведь их выручка растет пропорционально тому, как падает рубль.

— Бизнес, ориентированный на экспорт, — довольно-таки львиная доля всего того, что есть в России , — утверждает независимый экономический эксперт Антон Шабанов . — Причем победят как большие, так и мелкие компании. Рубль до сих пор не восстановился до былого уровня. По всем, даже самым оптимистичным прогнозам ниже 60–61 рубля доллар стоить уже не будет. Именно за счет курсовой разницы экспортеры и заработают. Ведь получаемые за товар доллары в России они переводят в рубли. А продавать за 30 рублей или за 65 — это принципиальная разница.

Однако далеко не все так гладко и радужно. По словам экспертов, даже экспортерам нужно быть готовыми к новым условиям на рынке.

— Чтобы качественно продавать за рубеж, нужно обновлять технологии на предприятии, устанавливать новое оборудование, поддерживать свое место на мировых рынках, — объясняет руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников . — А для этого придется покупать. Но тем, кто успел обновить предприятие вовремя, высокая стоимость доллара, безусловно, выгодна. При этом опросы руководства компаний показывают, что диапазон курса, в котором они чувствуют себя максимально комфортно, составляет от 40 до 60 рублей за доллар.

Нужно разгонять инфляцию

Пока экспортеры изучают возможные выгодные перспективы, другие бизнесмены, затаив дыхание, следят за действиями Центробанка . Первый заместитель председателя организации Ксения Юдаева уже заявила, что прогноз по инфляции на текущий год, скорее всего, пересмотрят и повысят.

— Все будет зависеть от того, как инфляция будет разгоняться, — считает Масленников. — И есть намеки на то, что и здесь кто-то может выиграть. В первую очередь на подъеме будут производители продовольствия. Правда, связано это не столько с курсом, сколько с тем фактом, что их товар не вполне укладывается в новые контрольно-надзорные нормативы по качеству. То же самое касается производителей бытовой техники. Повезти может и тем, кто делает национальную продукцию, и тем, кто занимается сбытом.

Кроме того, по мнению экспертов, на подъеме окажется автопром. Текущий тренд на повышение цен производители колебаниями рубля попросту оправдают, что сведет падение спроса к минимуму.

— И, разумеется, прибыль будут считать компании, связанные с нефтью и производством топлива, — добавляет Масленников.

Так ли страшен черт?

Несмотря на нагнетаемую суету, опытные экономисты считают, что взаимосвязь между курсом рубля и развитием местного бизнеса весьма условна.

— Здесь куда важнее решения, которые будет принимать правительство исходя из новых санкций и их последствий, — считает директор института экономики Российской академии наук , доктор экономический наук Руслан Гринберг . — Возможно, на первых порах мы ничего и не почувствуем, а вот потом — остается только гадать. Но бочка нефти сейчас стоит на достаточно высоком уровне, даже выше ожидаемого, а это уже вселяет некоторое спокойствие.

По мнению Гринберга, предприятиям, не попавшим под американские санкции, переживать не стоит вовсе. Ведь их коллегам, чей бизнес лишился огромной доли покупателей, придется решать куда более серьезные проблемы.

— Хочу добавить, что на простых работниках колебания рубля скажутся в меньшей степени, нежели на собственниках, — говорит эксперт. — К тому же есть два возможных сценария: если компании перестанут получать деньги, это одно, а вот если перестанут покупать их продукцию, это уже совсем другое. Главное для них сейчас — сохранить спрос у потребителей.

Строить на руинах

Однако есть ли смысл в столь нестабильной ситуации бизнес начинать? Даже если выбранному направлению прогнозируют большое будущее и высокие доходы?

— Начало любого дела в любых условиях — это всегда интересно, — комментирует Антон Шабанов. — Однако следует понимать, что на второй день прибыль к предпринимателю рекой не потечет. Придется искать клиентов, налаживать связи, продумывать логистику. Это дело многих месяцев. Так что новички, которые под шумок захотят быстро подзаработать, просто не успеют воспользоваться ситуацией.

Будущее сюрпризов не обещает

Несмотря на ситуацию на мировой арене, рубль по отношению к доллару и евро уже начинает стабилизироваться. Нефть держится на уровне выше 70 долларов за баррель, что также внушает оптимизм экономистам.

— Рынки уже начали отыгрывать потери, к тому же у нас приличная ситуация по торгово-платежному балансу, — говорит Никита Масленников. — Плюс ко всему наступает новый налоговый период. Фундаментальный оснований для какого-то крутого обвала рубля нет. Все эти факторы будут только помогать нашей валюте. Скорее всего, мы будем двигаться к какому-то равновесному уровню: 58–61 рубль за доллар. Но история еще далека от своего завершения, и малейшее усиление напряженности может сказаться крайне непредсказуемо.

Главные аутсайдеры сложившейся ситуации уже определены. По мнению Антона Шабанова, валютные колебания ударят по ретейлу, поскольку изменятся цены на закупку.

Перспектив нет и у банков. Остальным придется следить за развитием ситуации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Прядухин, бизнес-тренер, независимый финансовый советник:

— На московские компании, работающие в сфере строительства или маркетинговых услуг, валютные колебания не повлияли. В безопасности оказались предприятия, не зависящие от импорта. Предприниматели, наученные кризисом прошлых лет, осторожны. Но открывать международные направления выгодно именно сейчас. Нынешняя тысяча долларов куда более интересна, чем до 2014 года.

Алексей Тараповский, независимый финансовый советник, основатель столичной инвестиционной компании:

— В целом для любого бизнеса — будь то торговля, рестораны или сфера услуг — валютные колебания носят негативный характер. Предпринимательство нуждается в предсказуемости всех экономических показателей. Максимально выиграли крупнейшие монополисты, которые производят продукцию и поставляют ее за рубеж. Столичным бизнесменам нужно быть готовым к подобным ослаблениям рубля: национальная валюта имеет тенденцию и к инфляции, и к девальвации раз в 4–5 лет.

ЦИФРА

31 процент составил прирост экспорта столичных предприятий за последние два года. Динамика увеличена в обрабатывающей отрасли и науке.