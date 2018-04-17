ОПЕК благодарит Россию

В ЦВК «Экспоцентр» начал работу Национальный нефтегазовый форум, который проходит совместно с открывшейся днем ранее международной выставкой оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2018».

Форум открылся сессией на тему «Технологическое развитие нефтегазовой отрасли России в условиях цифровой трансформации мировой экономики и структурных преобразований», в работе которой принял участие глава Департамента нефтяных исследований ОПЕК Бехруз Бейк Ализаде.

В своем выступлении он дал высокую оценку соглашению «ОПЕК+», благодаря которой удалось стабилизировать мировые цены на нефть, и главенствующей роли России в реализации договора.

«Сотрудничество ОПЕК с Россией стало беспрецедентным. Россия выступила основным архитектором принятия и успешной реализации такого судьбоносного решения, позволившего сбалансировать цены на нефть», — заявил представитель ОПЕК.

Он также отметил, что благодаря стабилизации цен экономика многих стран мира обнаруживает рост ВВП: если в среднем в мире это 3.8%, то в России — 1.8%.

Тему продолжил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин . Он напомнил, что в 2016 году нефть стоила всего 27 долларов за баррель и очень много стран, бюджеты которых зависят от нефтегазовой составляющей не могли принимать долгосрочных решений. Таким образом, на нефтяном рынке началось реальное уничтожение предложения.

«В сложившихся условиях нефтедобывающие страны стали кооперироваться. Позиции ОПЕК и России сблизились. Все были заинтересованы дать миру некую стабильность и предсказуемость на нефтегазовом рынке. Без усилий, предпринятых странами ОПЕК и Россией, сегодня не было бы стабильности и предпосылок возвращения инвестиций в отрасль», — сказал замглавы Минэнерго

Вторая сессия ННФ была посвящена обсуждению вопросов импортозамещения и локализации в нефтегазовой промышленности. Форум продолжает свою работу.