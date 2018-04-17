Рубль превращает Кипр в Москву-на-море

Российские деньги превращают Кипр в Москву-на-море

Всё больше состоятельных россиян приобретают недвижимость на Кипре , и привлекает их не только климат, но и возможность получить гражданство этой страны, входящей в ЕС , сообщает CNN . Как подчёркивается в сюжете канала, вместе с количеством российских денег на острове растёт и влияние Москвы , и некоторых киприотов это не на шутку беспокоит.

Кипр — это не только курортное направление, но и выгодное вложение для тысяч россиян, желающих получить налоговые льготы и паспорта с правом въезда в Европейский союз. Между тем кое-кто опасается, что россияне приобретают на Кипре не только это. С подробностями из кипрского Лимасола Мэтью Чанс. Мэтью, роскошные дома на этом острове купили около 40 тысяч русских. Дело только в налогах, гражданстве ЕС и паспортах, или здесь есть что-то ещё?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN:

Я думаю, что дело во всех этих вещах, — а также в том, что Кипр, как вы сами можете видеть по пейзажу за моей спиной, — это очень приятное место. Однако некоторые опасаются, что на этот средиземноморский остров, который также является членом ЕС, стекается такое количество российских денег, что на них теперь можно купить политическое влияние.

МЭТЬЮ ЧАНС: Ого. Невероятно просто.

МУЖЧИНА: Спасибо. Вот такая она —жизнь по-средиземноморски.

Добро пожаловать в 16-этажный Olympic Tower в Лимасоле. Это роскошный многоквартирный дом на Кипре, где любой, у кого найдётся пара миллионов долларов, может купить дорогой пентхаус, в придачу с которым идёт кое-что важное.

МЭТЬЮ ЧАНС: Но, разумеется, за эти деньги получаешь нечто большее, чем квартиру, — ты получаешь паспорт.

МУЖЧИНА: Конечно. Паспорт идёт бонусом.

Правильнее было бы сказать, что это — главное, что привлекает сюда российских покупателей, которых так много, что этот уголок Кипра прозвали «Лимасолградом». Кроме того, это весьма прибыльное дельце для правительства Кипра, которое зарабатывает на россиянах миллиарды долларов.

МЭТЬЮ ЧАНС: Это как Москва-на-море.

МУЖЧИНА: Москва-на-море… Именно! Очень здорово вы сказали!

Но Россия приобретает нечто гораздо более масштабное, чем просто недвижимость под солнцем. Она покупает здесь влияние, рассказывает редактор ведущей кипрской газеты.

ДИОНИСИС ДИОНИСИУ, редактор газеты Politis: Русские обладают на Кипре огромным экономическим влиянием. Поэтому временами они влияют на политические решения нашего правительства и наших партий.

МЭТЬЮ ЧАНС: На ваш взгляд, не по этой ли самой причине Кипр стал одним из немногих членов ЕС, которые, к примеру, не стали высылать российских дипломатов после отравления Скрипаля в На ваш взгляд, не по этой ли самой причине Кипр стал одним из немногих членов ЕС, которые, к примеру, не стали высылать российских дипломатов после отравления Скрипаля в Великобритании ? Сыграл ли роль этот фактор?

ДИОНИСИС ДИОНИСИУ: Да, думаю, что сыграл.

Когда в минувшие выходные местная британская военная база в акватории неподалёку от Лимасола была использована для удара по союзнику России Сирии , киприоты были ошарашены. Они организовали протесты, испугавшись, что их страна может оказаться втянутой в сирийский конфликт и даже попасть под ответный удар российских ракет, размещённых в Сирии, чуть более чем в 160 километрах отсюда.

МЭТЬЮ ЧАНС: Эти демонстранты перед посольством Эти демонстранты перед посольством США в Никосии выкрикивают антивоенные, а конкретнее — антинатовские лозунги. Посмотрите на этот транспарант. На нём написано: «Руки прочь от Сирии». О России они не говорят. Имеется в виду недавний воздушный удар США, Великобритании и Франции по сирийским военным химическим комплексам, против которого Россия, как известно, горячо протестовала.

Это лишь один последний пример того, как Кипр (страна — член ЕС) всё сильнее разрывается между Россией и Западом.

МЭТЬЮ ЧАНС: Один из главных и неизбывных лейтмотивов российской внешней политики — попытки Москвы подорвать такие западные институты, как, например Европейский союз или Один из главных и неизбывных лейтмотивов российской внешней политики — попытки Москвы подорвать такие западные институты, как, например Европейский союз или НАТО . И здесь на Кипре многие политические обозреватели опасаются, что Россия использует эту островную средиземноморскую страну как раз в этих целях. Розмари?

И ещё момент, Мэтью: в самом конце вашего репортажа вы кое-что упоминаете — так как же всё-таки Кипру удаётся сохранять положение ровно между Россией и Западом?

МЭТЬЮ ЧАНС: Кипру крайне сложно сохранять равновесие в этой ситуации. У этой страны имеются экономические проблемы, и в прошлом Россия предлагала Кипру ссуды, чтобы ему с этими проблемами помочь, а также — военную технику, и даже говорила о постоянном размещении российских войск на военно-морской базе на северо-западе острова. До сих пор от всех этих предложений кипрское правительство отказывалось — под давлением западных партнёров. Тем не менее, поскольку ситуация меняется, и в Кипр приходит всё больше российских денег, и всё больше россиян благодаря уже мной упомянутой схеме с покупкой недвижимости становятся гражданами страны, — ведь уже сейчас как минимум половина из 2000 паспортов, выданных таким способом, ушла гражданам России, — возникает угроза сдвига этого тонкого равновесия в российскую сторону.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2018 года.