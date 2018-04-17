Эксперты: ростовчанам стоит ждать подорожания молока и говядины

Падение курса рубля грозит сказаться на ценах на продукты. Как сообщают эксперты, в Ростовской области в ближайшее время стоит ждать подорожания моркови, картофеля и лука. Как ни странно, именно эти продукты чаще всего завозятся на наши рынки из-за рубежа.

— Ожидается сезонное подорожание отдельных видов овощей и фруктов. Оно продлится, пока не вырастет собственная продукция. Это происходит ежегодно, независимо от курса валют, — рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

По данным на апрель 2017-го, из-за границы привозили больше всего моркови — 73%, картофеля — 45%, лука — 41%, свежих томатов — 40%, капусты — 39%, свежих огурцов — 32%.

— В связи с увеличением закупочных цен на сырье, корма и ветеринарные препараты, которые покупают, как правило, за границей, рост цен на говядину и молоко немножко выйдет за рамки сезонного роста, — предположила Теларова.

Она отметила, что снижение курса рубля может отразиться на цене импортной электроники и техники, хотя особого ажиотажа не ожидается.