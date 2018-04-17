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На валютном рынке выдался крайне волатильный день, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал»
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

На валютном рынке выдался крайне волатильный день, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Во вторник банки «принесли» на депозитный аукцион ЦБ 2,58 трлн руб., разместив чуть меньший объем, чем неделей ранее (2,66 трлн руб.). Ставка МБК MosPrime o/n по-прежнему остается выше уровня ключевой ставки ЦБ, поэтому у регулятора отсутствует необходимость в проведении дополнительных депозитных операций «тонкой настройки».
На валютном рынке выдался крайне волатильный день. В первые минуты после открытия рубль на максимуме коснулся отметки в 60 против доллара. Однако, не получив дальнейшей поддержки со стороны экспортеров и новостного фона, отечественная валюта скорректировалась.
Участники рынка активно «заходили» в подешевевшую до недельных минимумов валюту, так как внешние факторы остаются по-прежнему крайне неустойчивыми. В течение рабочего дня доллар встретил некоторое сопротивление в районе 61,5 руб., однако впоследствии поднимался выше 62 руб., используя благоприятную статистику по рынку недвижимости в США.
Впрочем, основной вклад в ослабление рубля, судя по всему, по-прежнему вносил нестабильный геополитический фон, так как к концу рабочего дня большинство валют развивающихся рынков отыграли свои потери к доллару, в то время как отечественная валюта вновь находилась в лидерах падения с заметным отрывом от ближайших «преследователей».
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