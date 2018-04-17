На валютном рынке выдался крайне волатильный день, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал»

Во вторник банки «принесли» на депозитный аукцион ЦБ 2,58 трлн руб., разместив чуть меньший объем, чем неделей ранее (2,66 трлн руб.). Ставка МБК MosPrime o/n по-прежнему остается выше уровня ключевой ставки ЦБ, поэтому у регулятора отсутствует необходимость в проведении дополнительных депозитных операций «тонкой настройки».

На валютном рынке выдался крайне волатильный день. В первые минуты после открытия рубль на максимуме коснулся отметки в 60 против доллара. Однако, не получив дальнейшей поддержки со стороны экспортеров и новостного фона, отечественная валюта скорректировалась.

Участники рынка активно «заходили» в подешевевшую до недельных минимумов валюту, так как внешние факторы остаются по-прежнему крайне неустойчивыми. В течение рабочего дня доллар встретил некоторое сопротивление в районе 61,5 руб., однако впоследствии поднимался выше 62 руб., используя благоприятную статистику по рынку недвижимости в США

Впрочем, основной вклад в ослабление рубля, судя по всему, по-прежнему вносил нестабильный геополитический фон, так как к концу рабочего дня большинство валют развивающихся рынков отыграли свои потери к доллару, в то время как отечественная валюта вновь находилась в лидерах падения с заметным отрывом от ближайших «преследователей».