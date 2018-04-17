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Титов рассказал, как России догнать экономический рост США в 2019 году
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Титов рассказал, как России догнать экономический рост США в 2019 году 

Rambler News Service 1 час назад
ВВП США в прошлом году увеличился на 2,2%, ВВП России — на 1,5%, для того, чтобы не отставать от США еще сильнее в 2019 году России нужно обеспечить прирост ВВП минимум на 2,5%, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
«ВВП США за прошлый год увеличился на 2,2%, ВВП России — на 1,5%. То есть просто для того, чтобы не отставать от Штатов еще сильнее, в 2019 году надо обеспечить прирост ВВП РФ минимум на 2,5%. Чтобы сохранить нынешний паритет по экономическому развитию с Турцией, нам надо иметь прирост на уровне 4,4%. Китай и Индию по темпам прироста ВВП нам уже не догнать, и главная задача заключается в том, чтобы сохранить приемлемый отрыв от этих стран хотя бы по уровню подушевого ВВП», — цитирует слова Титова его пресс-служба.
Титов напомнил, что «по прогнозу Института международных финансов (Institute of International finances, IIF) в ближайшее время разрыв в темпах роста между разными группами стран сохранится и даже усугубится».
«То есть развитые экономики, включая такие крупные, как США и ЕС, будут до 2019 года расти темпами не выше 3% в год, тогда как развивающиеся (в первую очередь, Китай и Индия) — темпами втрое быстрее», — добавил Титов.
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