Титов рассказал, как России догнать экономический рост США в 2019 году

ВВП США в прошлом году увеличился на 2,2%, ВВП России — на 1,5%, для того, чтобы не отставать от США еще сильнее в 2019 году России нужно обеспечить прирост ВВП минимум на 2,5%, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов

«ВВП США за прошлый год увеличился на 2,2%, ВВП России — на 1,5%. То есть просто для того, чтобы не отставать от Штатов еще сильнее, в 2019 году надо обеспечить прирост ВВП РФ минимум на 2,5%. Чтобы сохранить нынешний паритет по экономическому развитию с Турцией , нам надо иметь прирост на уровне 4,4%. Китай и Индию по темпам прироста ВВП нам уже не догнать, и главная задача заключается в том, чтобы сохранить приемлемый отрыв от этих стран хотя бы по уровню подушевого ВВП», — цитирует слова Титова его пресс-служба.

Титов напомнил, что «по прогнозу Института международных финансов (Institute of International finances, IIF) в ближайшее время разрыв в темпах роста между разными группами стран сохранится и даже усугубится».