Торговые войны разрушают доверие инвесторов, заявила глава МВФ

"В вопросе изменений и угроз в мировой торговле какие-то модели уже сделаны, и реальное влияние на рост не очень заметно, если мы говорим о ВВП. Что более важно, очень сложно давать прогнозы на среднюю перспективу, которые имеют дело с разрушением доверия. Инвесторы не знают о сроках торговли. Не знают, как организовать цепочку поставок. Они неохотно будут инвестировать. Как я сказала раньше, мировой рост зависит от инвестиций", — сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Весенней встречи МВФ в Вашингтоне.

Лагард также добавила, что она приветствует объявление Китая о намерении сократить торговые барьеры и перейти к большей открытости рынка.

Лагард добавила, что каждое государство должно рассмотреть своё законодательство на предмет торговых барьеров, чтобы подобные трения были предотвращены.