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Прогноз: торговые трения США и КНР навредят еврозоне
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Прогноз: торговые трения США и КНР навредят еврозоне 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». По мнению большинства экономистов, опрошенных Reuters, экономический рост еврозоны, который уже частично ослабевает из-за роста курса валюты, пострадает от продолжающегося торгового противостояния между США и Китаем.
EPA/ARMANDO BABANI
Тем не менее, это не помешает Европейскому центральному банку (ЕЦБ) свернуть свою программу скупки активов в этом году и повысить процентные ставки в 2019 году, хотя ожидается, что инфляция останется значительно ниже цели центрального банка, по крайней мере, до 2021 года. Хотя консенсус в отношении роста в последнем опросе Reuters более чем 100 экономистов, проведенного 6-16 апреля, немного изменился с опроса в прошлом месяце, опросы частного бизнеса показывают, что темпы роста зоны евро достигли своего пика. Диапазон прогнозов в последнем опросе показал более низкие максимумы и более низкие минимумы для роста в регионе по сравнению с прошлым месяцем. "Начало 2018 года было разочаровывающим для экономики еврозоны особенно после такого сильного 2017 года. Хотя перспективы остаются благоприятными, похоже, что пик роста еврозоны уже достигнут и что 2018 год продемонстрирует некоторую умеренность", — сказал Берт Колинн, старший экономист еврозоны ING. Согласно отдельному опросу Reuters, единая валюта, которая выросла на 3% в этом году, увеличится еще на 4% к доллару в этом году. В последнем опросе более 85% из 55 экономистов, которые ответили на дополнительный вопрос, сказали, что торговое напряжение между США и Китаем нанесет ущерб экономике еврозоны.
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