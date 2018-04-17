Экономист: помощь МВФ — это «смертный приговор» для Украины

Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысят цены на газ, «народ поднимется и сметет власть».

"Мы в Минфине должны быть, как акробаты: должны и получить от МВФ положительное решение относительно транша, и не расширять при этом несбалансированные расходы бюджета (через повышение тарифов, на котором настаивает МВФ — ред.). Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение", — сказал Марченко в интервью украинскому изданию Delo.UA, опубликованном во вторник.

По его мнению, компромиссным решением может быть частичное поднятие тарифов или пересмотр формулы тарифообразования. «Я пока не готов сказать, какое именно решение. Но переговоры, безусловно, нужно продолжать», — сказал замминистра.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины говорил о первом полугодии.

"Требования МВФ означают «смертный приговор» украинской промышленности. Поскольку повышение цен на газ затронет не только тарифы для населения. Речь идет о том, чтобы газ потреблялся меньше в украинской экономике. А газ — это производство электроэнергии, тепла. Это означает, что не только дома должны оставаться не обогретыми, но и бизнес не сможет запустить достаточные мощности, и он тоже должен будет поднимать цены. Газ всегда являлся одним из главных драйверов экономического развития Украины. Россия всегда дотировала цены на газ. Суммарно — через инвестиции и дотацию на газ — Россия вложила в экономику Украины более 150 млрд долларов. Это тот вклад, который совершенно не сопоставим с тем, что предлагает МВФ. Его «помощь» — это издевка, потому что экономике Украины не нужны дополнительные кредиты — она и так с трудом их тянет. Ей нужны инвестиции. А «помощь» МВФ — это просто приговор, это конец экономики Украины, это превращение ее в страну с очень низким уровнем жизни, это то, что называется современный колониализм", — сказал Владислав Гинько.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 млрд В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 млрд долларов каждый.

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