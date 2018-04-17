Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России недостаточна, заявили в Счётной палате

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в экономический рост страны остаётся слишком низким. Об этом заявил директор департамента Счётной палаты Александр Шарыкин на «круглом столе» в Совете Федерации

По данным Минэкономразвития, в 2017 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП составила около 20 процентов. Доля МСП в общем объёме экспорта составляет всего 6 процентов.

Александр Шарыкин считает, что это слишком низкие показатели. Чтобы увеличить вклад в ВВП, он предложил стимулировать спрос на продукцию и услуги МСП и вывести из тени граждан, которые работают нелегально.

«Последний год одной из негативных тенденций в экономике России является рост занятости населения в неформальном секторе», — сказал Шарыкин.

По его словам, перевод этой категории граждан в легальный сектор может дать рост вклада предпринимателей в ВВП России.