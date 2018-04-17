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Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России недостаточна, заявили в Счётной палате
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Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России недостаточна, заявили в Счётной палате 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в экономический рост страны остаётся слишком низким. Об этом заявил директор департамента Счётной палаты Александр Шарыкин на «круглом столе» в Совете Федерации.
По данным Минэкономразвития, в 2017 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП составила около 20 процентов. Доля МСП в общем объёме экспорта составляет всего 6 процентов.
Александр Шарыкин считает, что это слишком низкие показатели. Чтобы увеличить вклад в ВВП, он предложил стимулировать спрос на продукцию и услуги МСП и вывести из тени граждан, которые работают нелегально.
«Последний год одной из негативных тенденций в экономике России является рост занятости населения в неформальном секторе», — сказал Шарыкин.
По его словам, перевод этой категории граждан в легальный сектор может дать рост вклада предпринимателей в ВВП России.
Также он напомнил, что в Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин отметил, что доля МСП в ВВП России должна к 2025 году увеличиться до 40 процентов.
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