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Титов раскритиковал обновленный прогноз Минэкономразвития
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Титов раскритиковал обновленный прогноз Минэкономразвития 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Обновленный прогноз Минэкономразвития РФ говорит о стагнации в российской промышленности, а также продолжающейся зависимости экономики от цен на нефть, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
"Минэкономразвития на днях все же обновило макропрогноз на 2018 год. Рост ВВП ожидается по-прежнему чуть-чуть выше 2%. Но поскольку на промышленное производство надежды не возлагаются (прогноз роста понижен с 2,5% до 1,7%), то на помощь, как всегда, приходит нефть. В новый прогноз заложена среднегодовая цена в 61,4 доллара за баррель (в предыдущем было 43,8 доллара). А если бы не это, то здравствуй, полноценная стагнация", — сказал Титов РИА Новости.
По его мнению, в России до сих пор не создано источников роста экономики, кроме нефти. «Производить по-прежнему и опасно, а главное, невыгодно из-за возрастающих издержек и низкого спроса. По-прежнему мы плетемся в хвосте, и по-прежнему зависим от других», — отметил Титов.
В первом квартале годовые темпы роста промышленного производства, по данным Росстата, составили 1,9%. «Весь этот рост — благодаря добыче ископаемых и энергетике, которую подхлестнула аномально холодная погода. А обрабатывающая промышленность не выросла вообще», — указал бизнес-омбудсмен.
Согласно уточненному прогнозу Минэкономразвития, с которым в понедельник ознакомились РИА Новости, прогноз по росту промпроизводства на 2018 год ухудшен до 1,7% с ожидавшихся ранее 2,5%. По итогам 2017 года рост промышленности составил 1% (Минэкономразвития прогнозировало рост на 2%).
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