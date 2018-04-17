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Грядет катастрофа. Зачем страны скупают золото?
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Грядет катастрофа. Зачем страны скупают золото? 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Все чаще эксперты предупреждают о грядущей катастрофе в мире экономики. Неконтролируемая печать денег, торговые войны и новые тарифы, рост процентных ставок и снижение объемов розничной торговли — все это указывает на то, что в скором времени случится непоправимое, отмечают аналитики. Крупные банки и правительства, по их мнению, прекрасно осознают, что грядет нечто ужасное, поэтому они готовятся к катастрофе, накапливая запасы «реальных денег» перед кризисом, пишет портал shtfplan.com. Как полагает Кит Ньюмейер, глава крупнейшего в мире производителя серебра First Majestic Silver и глава First Mining Gold, картели продолжают манипулировать ценами на драгоценные металлы, наполняя свои хранилища золотом и серебром. Он отмечает, что инвестиции в золото оправдают себя при любом раскладе на рынке. Проблема в том, что правительства печатают слишком много денег, не обеспеченных золотом, и вряд ли в ближайшем будущем это изменится. Ньюмейер также полагает, что цены на золото будут расти. По его мнению, в скором будущем мы станем свидетелями огромных перемен, так как государствам придется что-то делать со своими внешними долгами, которые за последние годы достигли рекордных значений. Именно поэтому правительства многих стран, включая Россию и Китай, постоянно пополняют свои ЗВР. По мнению эксперта, они знаю, что в ближайшие годы случится катастрофа.
Из этого графика видно, как меняется уровень ЗРВ в странах, которые в настоящий момент считаются лидерами по цровню официальных запасов. Ниже приводим более подробные данные на конец 2017 года:
Страна
Официальные запасы золота
США
8 133,5 тонн
Германия
3 373,6 тонн
Италия
2 451,8 тонн
Франция
2436 тонн
Китай
1842,6 тонн
Россия
1838,8 тонн
Швейцария
1040 тонн
Япония
765,2 тонн
Нидерланды
612,5 тонн
Турция
564,8 тонн
Ньюмейер также объясняет, что имеют значение не только монетарные факторы, но также вопросы поставок, такие как производство, особенно если речь идет о запасах серебра, так как в последние годы оно существенно снизилось. Все эти предпосылки хороши для того, чтобы начался рост цен на драгоценные металлы, при этом все прогнозы намного превышают показатели, которые наблюдались в последние годы. Ньюмейер прогнозирует, что уже к концу этого года начнется невероятный по скорости рост цен на драгметаллы. По его оценке, цена золота может достичь $2000 или $3000, причем в довольно недалекой перспективе. Эксперты также отмечают, что в течении почти десяти лет финансовые аналитики и крупные институты избегали инвестиций в золото и серебро. Однако эта тенденция меняется. По мере того, как цены остаются сниженными, правительства стран, крупные банки скупают драгметаллы. Недавно даже в Morgan Stanley отметили, что золото может заменить доллару в течении длительного периода времени. Таким образом, все чаще эксперты склоняются к выводу о том, что золото — это самый надежный актив, что доказала его многовековая история.
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