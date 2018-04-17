Грядет катастрофа. Зачем страны скупают золото?

Москва , 17 апреля — «Вести. Экономика». Все чаще эксперты предупреждают о грядущей катастрофе в мире экономики. Неконтролируемая печать денег, торговые войны и новые тарифы, рост процентных ставок и снижение объемов розничной торговли — все это указывает на то, что в скором времени случится непоправимое, отмечают аналитики. Крупные банки и правительства, по их мнению, прекрасно осознают, что грядет нечто ужасное, поэтому они готовятся к катастрофе, накапливая запасы «реальных денег» перед кризисом, пишет портал shtfplan.com. Как полагает Кит Ньюмейер, глава крупнейшего в мире производителя серебра First Majestic Silver и глава First Mining Gold, картели продолжают манипулировать ценами на драгоценные металлы, наполняя свои хранилища золотом и серебром. Он отмечает, что инвестиции в золото оправдают себя при любом раскладе на рынке. Проблема в том, что правительства печатают слишком много денег, не обеспеченных золотом, и вряд ли в ближайшем будущем это изменится. Ньюмейер также полагает, что цены на золото будут расти. По его мнению, в скором будущем мы станем свидетелями огромных перемен, так как государствам придется что-то делать со своими внешними долгами, которые за последние годы достигли рекордных значений. Именно поэтому правительства многих стран, включая Россию Китай , постоянно пополняют свои ЗВР. По мнению эксперта, они знаю, что в ближайшие годы случится катастрофа.

Из этого графика видно, как меняется уровень ЗРВ в странах, которые в настоящий момент считаются лидерами по цровню официальных запасов. Ниже приводим более подробные данные на конец 2017 года:

Страна

Официальные запасы золота

8 133,5 тонн

3 373,6 тонн

2 451,8 тонн

2436 тонн

Китай

1842,6 тонн

Россия

1838,8 тонн

1040 тонн

765,2 тонн

612,5 тонн

564,8 тонн