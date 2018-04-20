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Рейтинг Краснодарского края со стабильным прогнозом подтвердило АКРА
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Рейтинг Краснодарского края со стабильным прогнозом подтвердило АКРА 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По оценкам АКРА, кредитный рейтинг Кубани обусловлен достаточным уровнем диверсификации региональной экономики и налоговых доходов, высокой степенью самодостаточности доходной части бюджета при его низкой гибкости, а также благоприятным графиком погашения долга при относительно высокой долговой нагрузке. «Экономика края имеет значительный потенциал развития за счет увеличения глубины переработки производимой сельхозпродукции и интенсивного использования экспортной инфраструктуры (морские порты), что повлияет как на экономические, так и на бюджетные показатели», — отмечают составители рейтинга. Кубань достигла высокого уровня собственных доходов и достаточной диверсификации налоговых поступлений. Но гибкость расходов невысока из-за существенной доли обязательных трат, которая достигает 76%.
«За счет значительной доли долгосрочных бюджетных кредитов в портфеле края (47%) относительная стоимость долга невелика (10% операционного баланса по итогам 2017 года). Полученный по итогам 2017 года профицит был частично использован для погашения прямого долга на 12 млрд руб., частично заведен на счета (5,6 млрд руб.). Однако необходимость ежегодно предоставлять гарантию предприятию госсектора не позволила ощутимо снизить долговую нагрузку — ее сокращение в абсолютных цифрах составило 0,6% в годовом сопоставлении», — говорят эксперты.
Среди негативных прогнозов в рейтинге упоминаются снижение собственных доходов региона на 5% и более от прогнозируемых АКРА значений на 2018–2020 годы, сокращение уровня самодостаточности бюджета, рост долговой нагрузки и критическое снижение уровня капитальных расходов.
Стабильный прогноз с высокой долей вероятности предполагает неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.
АиФ — Юг: последние новости
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