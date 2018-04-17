Курские эксперты: резкого обвала рубля, скорее всего, не произойдёт

На прошлой неделе был зафиксирован скачок курса национальной валюты. Что будет на этой?

На прошлой неделе рубль стал довольно резко падать. Курс доллара колебался на уровне 65 рублей, евро достигал 80,5 рублей. Так сильно рубль не падал с марта 2016 года. Эксперты-аналитики уверены, что не цена на нефть, а внешняя политика стала толчком изменений на бирже. Что же делать курянам, чтобы сберечь свои накопления?

О своём видении ситуации «КИ» рассказал проректор по научной работе Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, профессор, кандидат экономических наук Николай Кликунов:

Египет, — Во время резких колебаний валютного курса обязательно нужно следить за маржей (разницей между покупкой и продажей валюты — прим. ред.). Во время катаклизмов банки резко увеличивают маржу, и нет смысла покупать доллар или евро в тот момент, когда маржа составляет более 3 рублей. Когда маржа значительна, то лучше валютных операций не производить. Однако сейчас сезон заказа туров за границу. Куряне, планирующие выехать этим летом в Турцию Таиланд , следят за валютным курсом. Цены на такие туры очень зависят от доллара, поэтому нужно выбрать время для покупки. Если время терпит, то стоит дождаться благоприятной маржи хотя бы на уровне 1 — 1,5 рублей. Тогда и нужно покупать иностранную валюту. Ну а тем, кто хочет заработать на валютных операциях, стоит обращать внимание на цены на нефть. Сейчас она колеблется в районе 70 рублей. Лучше дождаться, когда она поднимется. Но на уровень 100 — 120 рублей за баррель в ближайшие три года не нужно рассчитывать.

Стоит отметить, что пока на рынке не повторилась ситуация, подобная обвалу курса в декабре 2014 года. Напомним, тогда россияне на фоне резкого падения рубля стали массово скупать дорогостоящие товары (бытовую технику, меха, ювелирные изделия), и многие физические лица на этом проиграли. Если доллар и будет расти в цене дальше, то это будет рост в худшем случае на 10 — 30%, но никак не в разы.