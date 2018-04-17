Крым попадет на украинские деньги 

Нацбанк Украины запустит 25 апреля в денежный оборот памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Крыма. Об этом сообщает издание UBR.ua, в распоряжении которого оказалась телеграмма НБУ.
Масса одной монеты составит 9,4 грамма, диаметр — 28 миллиметров, общий тираж — 45 тысяч монет. Как говорится в телеграмме, новый пятигривенник продолжит серию, посвященную областям и территориальному устройству Украины.
Также в документе подчеркивается, что «насильственная аннексия Крыма не признается украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров временно оккупированной территорией».
Согласно прилагающемуся описанию, на оборотной стороне монеты изображена стилизованная карта Украины на фоне орнамента, по кругу размещены надписи — "Автономная республика Крым" (сверху) и "УКРАИНА" (снизу).
В октябре 2017 года Банк России представил новые купюры номиналом 200 рублей с изображением достопримечательностей Севастополя — памятником затопленным кораблям и видом на Херсонес Таврический. После этого НБУ запретил осуществлять на территории Украины любые операции с российскими банкнотами и монетами, на которых есть изображение символов Крыма.