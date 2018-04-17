Крым попадет на украинские деньги

Нацбанк Украины запустит 25 апреля в денежный оборот памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Крыма . Об этом сообщает издание UBR.ua, в распоряжении которого оказалась телеграмма НБУ.

Масса одной монеты составит 9,4 грамма, диаметр — 28 миллиметров, общий тираж — 45 тысяч монет. Как говорится в телеграмме, новый пятигривенник продолжит серию, посвященную областям и территориальному устройству Украины.

Также в документе подчеркивается, что «насильственная аннексия Крыма не признается украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров временно оккупированной территорией».

Согласно прилагающемуся описанию, на оборотной стороне монеты изображена стилизованная карта Украины на фоне орнамента, по кругу размещены надписи — "Автономная республика Крым" (сверху) и "УКРАИНА" (снизу).