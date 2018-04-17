Опубликована деловая программа ПМЭФ

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Создавая экономику доверия. Стала известна программа ПМЭФ-2018 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На сегодняшний день программа Петербургского международного экономического форума насчитывает более 90 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, теледебаты и многое другое. Все события пройдут в рамках четырех основных тематических блоков: "Глобальная экономика в эпоху изменений", "Россия: используя потенциал роста", "Человеческий капитал в цифровой экономике" и "Технологии для лидерства".
"Главная тема ПМЭФ-2018 "Создавая экономику доверия" объединяет все тематические блоки под одним названием и позволяет участникам и гостям Форума со всего мира обсудить друг с другом ключевые задачи, стоящие перед мировым бизнес-сообществом, найти новые точки роста для развития экономики. В дискуссиях, в обмене мнениями рождается то самое доверие, в котором сейчас так остро нуждается мировая экономика", — отметил советник президента России, руководитель программного комитета Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
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