Не совсем настоящий оптимизм на российском рынке акций, — Василий Олейник, эксперт ИХ «Финам»

Второй день подряд российский фондовый рынок хорошими темпами отыгрывает снижение геополитических рисков. Напомним, что ещё вечером в понедельник президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России , и со вторника начался рост российских активов.

Впрочем, есть несколько тревожных моментов. С одной стороны, мы сегодня продолжаем наблюдать рост цен почти на все российские акции. Биржевые российские индексы в первой половине дня прибавили ещё по 2%. Но, с другой стороны, очень слабо выглядит национальная валюта, и нет никакого спроса на российские долговые инструменты. Очень странно, но не растут в цене ни корпоративные еврооблигации, ни рублёвые долговые инструменты, а значит не всё так однозначно. Страх у нерезидентов явно присутствует, и они явно закладываются на дальнейший конфликт РФ и США. А на рынке акций, в большей степени, мы видим закрытие коротких позиций и отсутствие крупных покупателей.

Не исключено, что и российский рубль сдерживают от укрепления, чтобы нерезидентам было неповадно и невыгодно уходить из российских активов, хотя, может быть и второй вариант — рубль слаб за счёт повышенного спроса на валюту, который, как раз и обусловлен оттоком зарубежных игроков. В любом случае, всегда был и будет «умнее» именно рынок долга, а не рынок акций, поэтому аккуратней сейчас с рисковыми активами.

Последние два дня вновь именно акции Сбербанка являются главным локомотивом роста российских биржевых индексов. Вчера они подскочили на 8%, сегодня прибавляют ещё 4%. По ним вполне созрел технический отскок, тем более, что коротких позиций в этом инструменте всегда много, и очень многие шортисты попали под локирование в ночь с понедельника на вторник. Кроме этого и сам Сбербанк порадовал новостью о чуть более высоких дивидендах. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2017 г. дивиденды в размере 12 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, что предполагает дивидендную доходность 5,8% и 6,6% соответственно. Закрытие реестра будет 26 июня. Пока можно рассчитывать на рост до отметки 220 рублей за акцию, а вот выше пока не понятно.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Московской биржи пока выглядит позитивно, но всё будет зависеть от закрытия недели. Пока рублёвому индексу Московской биржи удалось подняться выше уровня сопротивления на отметке 2200 пунктов. Главное теперь — закрепиться по итогам недели.

Индекс промышленных металлов сегодня показывает отличный рост — почти на 2%, и всё из-за Китая . Китайский регулятор снизил нормы резервирования для банков и вкачал в систему новую порцию ликвидности. Цены на медь сегодня растут почти на 2%, цены на никель почти на 3.5%.

Драгоценные металлы сегодня растут на скромные 0.3%. Цена тройской унции золота консолидируется на отметке 1350$. До майского заседания ФРС драгоценные металлы вряд ли покажут хорошую восходящую динамику.

Котировки нефти марки Brent сегодня растут на 1% и уже вновь приближаются к максимальным отметкам за последние три года, выше отметки 72$ за баррель.

На глобальном валютном рынке сегодня всё спокойно. Индекс доллара продолжает торговаться чуть выше отметки 89 пунктов, а ключевая валютная пара евро/доллар — вблизи отметки 1.237. Российский рубль в паре с американским долларом сегодня игнорирует рост нефти и торгуется вблизи вчерашнего закрытия, на отметке 61.6.

Внешний фон пока остаётся крайне позитивным. Действия китайского регулятора, плюс хорошие отчёты американских компаний пока создают хорошие условия для покупки рисковых активов. Но весь апрельский позитив уже в мае быстро испарится.