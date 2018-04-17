На российском рынке акций сегодня праздник, — Василий Олейник, эксперт ИХ «Финам»

Накануне вечером пришли хорошие новости, которые сегодня отыгрывают все российские активы и национальная валюта. Стало известно, что президент США Д. Трамп приостановил план дополнительных санкций для России . Заявление постпреда США при ООН о новых ограничениях в Белом доме назвали ошибкой. Собеседники WP в администрации заявили, что «Трамп вряд ли одобрит новые санкции в отношении России до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод».

На этих новостях российский рублёвый индекс московской биржи поднялся почти на 2%, до отметки 2190 пунктов, а валютный индекс РТС подскочил почти на 3%, до отметки 1120 пунктов. Среди отдельных российских историй наибольший рост сегодня показывают акции Сбербанка , они растут почти на 6%, хотя это всего лишь отыгрыш вчерашних потерь. Акции банка ВТБ растут на 2%, ГМК на 3%, Роснефть на 1.5%, а вот акции Газпрома торгуются вблизи вчерашнего закрытия, около отметки 142 рубля. Также выделяются сегодня акции Русала , они взлетели почти на 8%, до отметки 21.4 рубля.

Как мы видим, российский фондовый и долговой рынок по-прежнему остаются в заложниках новостного фона, который завязана на геополитику. Прогнозировать дальнейшие шаги и заявления Д. Трампа невозможно, поэтому риски пока остаются очень высокими. Да, пока напряжённость и эскалация конфликта вокруг Сирии спала, но вряд ли это надолго. Точно так же и с санкциями — уже третий год Россию давят новыми санкциями с небольшими передышками, и пока нет ни единого повода, чтобы в будущем это давление прекратилось.

Внешний фон пока остаётся позитивным, на фондовых рынках развитых стран продолжается умеренный рост биржевых индексов, а вот в азиатском регионе продолжают назревать новые проблемы. Фондовый рынок в Китае падает уже четыре дня подряд, теряя почти по 2% в день. Сегодня индекс вновь закрылся в минусе на минимальных отметках за последние 11 месяцев. Межбанковский рынок в Китае, Гонконге и США продолжает сигнализировать о растущем дефиците денег в системе, поэтому любой повод для коррекции в мире будет приводить к очень сильным распродажам акций. Кстати, буквально несколько часов назад, уже после закрытия биржевых площадок в Китае, тамошний регулятор заявил о новых денежных вливаниях, и немного сбил ставки на межбанке. Так что завтра китайские индексы частично восстановят свои потери.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Московской биржи пока выглядит негативно. Был пробит важный технический уровень поддержки на отметке 2200 пунктов, и теперь мы видим вторую попытку теста этого уровня снизу вверх уже в качестве сопротивления. Пока мы не увидим закрытие недели над этой отметкой, радоваться инвесторам рано.

Индекс промышленных металлов сегодня показывает негативную динамику из-за ситуации в Китае. Падение индекса в первой половине дня превысило 1%. Почти по 1.5% теряют цены на никель и палладий, а вот цены на алюминий продолжат расти.

Драгоценные металлы сегодня теряют скромные 0.3%. Цена тройской унции золота консолидируется на отметке 1340$. До майского заседания ФРС драгоценные металлы вряд ли покажут хорошую восходящую динамику.

Котировки нефти марки Brent сегодня теряют в пределах 0.3%. Поскольку риски геополитики вокруг Сирии временно спали, цены на нефть могут быстро скорректироваться на 3-5%. Пока же цена барреля нефти марки Brent торгуется вблизи отметки 71.5$, что всего на 1.5% ниже максимума с 2015 года.

На глобальном валютном рынке сильных движений сегодня опять нет. Индекс доллара продолжает торговаться чуть выше отметки 89 пунктов, а ключевая валютная пара евро/доллар — вблизи отметки 1.237. Российский рубль в паре с американским долларом сегодня укрепляется почти на 1.5%, на фоне восстановления спроса на российские ОФЗ. По валютной паре доллар/рубль сейчас главный рубеж — это отметка 61. Если она будет пройдена вниз, то рубль вновь может укрепиться до отметок 59-58, но пока об этом говорить рано, ибо теперь растут риски коррекции на рынке нефти.

Фьючерсы на основные биржевые американские индексы сегодня торгуются в плюсе и прибавляют почти 0.6%. Пока есть высокие шансы на то, что и сегодня закрытие торгов на развитых рынках будет в плюсе. Выходящие отчёты американских компаний пока инвесторов больше радуют, плюс фондовый рынок за океаном поддерживают дивиденды, которые идут на реинвестирование. Но если на апрель мы пока смотрим с позитивом, то в мае мы ожидаем ещё одну коррекцию за океаном.