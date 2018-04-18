Россияне могут лишиться льготных цен на еду и лекарства

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Власти обсуждают отмену льготной ставки НДС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил просчитать последствия отмены льготы по НДС для каждой категории товаров.
Поручение дано Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу.
Правительство обсуждает отмену льготы, чтобы увеличить адресность социальной поддержки, по поручению президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию.
На совещании во вторник говорилось о неэффективности льготной ставки, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника.
НДС по ставке в 10% взимается с продуктов питания за исключением деликатесов, а также с товаров для детей, книг, учебников и лекарств.
По оценке чиновников, в 2017 г. пониженная ставка обошлась бюджету почти в 550 млрд руб. или около 0,6% ВВП, 360 млрд из них пришлось на продовольствие, и 100 млрд — на лекарства и медицинские товары.
В 2018 и 2019 гг. налоговые расходы бюджета по льготам вырастут до 600 млрд и почти 650 млрд руб. соответственно, прогнозирует чиновник.
Осенью 2016 г. Минфин предлагал поднять льготную ставку в 2017 г. до 12%, с 2019 г. — еще на 2 процентных пункта ежегодно до достижения обычной ставки НДС в 18%. Вместо льгот Минфин предлагал выдавать самым бедным пособие — 1,5 тыс. руб. в месяц.
Но сейчас власти обсуждают отмену льготы для части товаров, одновременно будут вводиться адресные субсидии. Льготная ставка может сохраниться для лекарств и продовольствия.
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