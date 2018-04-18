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Россия не встала на колени, она «завязывает шнурки»
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Громыко о санкциях: Россия не встала на колени, она «завязывает шнурки» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санкции США и ЕС не поставили Россию на колени, на самом деле "мы наклонились, чтобы потуже завязать шнурки", заявил заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко.
Он принял участие во встрече российской делегации с китайскими предпринимателями, которая прошла в Пекине. В ходе дискуссии о сложностях на мировой арене в связи с торговым противостоянием Китая и США, а также санкционным России и Запада замминистра ответил на вопрос о том, есть ли положительный момент для российской экономики от западных санкций, стали ли они стимулом развития сельского хозяйства в РФ.
"Вопрос довольно сложный, сельское хозяйство — это только одно из направлений экономики, а не вся экономика российского правительства, и что для крестьян хорошо, то, возможно, для алюминиевой отрасли не так благоприятно. Мы, например, воспряли духом, и, если американцам и европейцам показалось, что мы упали на колени, то на самом деле мы наклонились, чтобы потуже завязать шнурки на кроссовках и рвануть вперед с новой скоростью", — заявил замглавы Минсельхоза.
"С 2014 года программа импортозамещения составила 22 миллиарда долларов, это тоже можно назвать новым экспортом, но это скрытый был наш потенциал, на эту сумму упало приобретение импортной продукции", — продолжил он, отметив также, что ниши в сельском хозяйстве, освободившиеся вследствие введенного РФ в ответ на санкции продовольственного эмбарго, быстро заполняются.
"Я считаю, что, по большому счету, санкции точно сделали одно полезное дело: мы сами бы еще долго шли, не понимали или не признавали, но санкции резко оголили наши слабые места, мы увидели то, где мы хромаем или упали ниже допустимого уровня. И именно на эти сферы сейчас направлены и приоритетные инвестиции, и приоритетные меры поддержки, стали приоритетными именно эти слабые места в сельскохозяйственном производстве", — добавил Громыко.
Схожие проблемы и интересы есть также у Китая и российских партнеров по ЕАЭС, поэтому "мы надеемся на еще более активное объединение общих усилий", подытожил замглавы Минсельхоза РФ.
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