Рост ВВП Казахстана за январь-март составил 4,1 проц.

Астана , 17 апреля / Синьхуа / — Рост ВВП Казахстана за январь-март текущего года составил 4,1 проц. Об этом сегодня в Астане сообщил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов.

"Рост ВВП за отчетный период составил 4,1 проц. против 3,6 проц. в аналогичном периоде 2017 года. Такая динамика обеспечена продолжающимся ростом промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Также увеличению ВВП способствует высокий рост инвестиций и низкие инфляционные процессы", — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства Казахстана.

Инфляция с начала года составила 1,8 проц. Это значение на 0,5 проц ниже, чем в аналогичном периоде 2017 года. В годовом выражении инфляция составила 6,6 проц.

На 1 апреля международные резервы страны увеличились на 1,5 проц, до 90,4 млрд долларов США. Золотовалютные резервы выросли на 1,1 проц, активы Национального фонда — на 1,6 проц.

Рост в промышленности составил 5,3 проц. При этом обрабатывающая промышленность показывает опережающие темпы. В горнодобывающей промышленности производство выросло на 5,1 проц. В этой отрасли рост добычи природного газа составил 6,2 проц, нефти — 6,1 проц. и железной руды — 3,7 проц.

Обрабатывающая промышленность показала прирост на уровне 6,2 проц. Двухзначный рост наблюдается в производстве бумажной продукции, химической промышленности и фармацевтике. Быстро растут и другие обрабатывающие производства: машиностроение, производство мебели, напитков и продуктов питания, а также металлургия.

В сельском хозяйстве рост составил 3,6 проц. против 3,3 проц. в январе-феврале. Ускорение обусловлено расширением продукции животноводства на 3,8 проц.

Безработица сохраняется на уровне 4,9 проц. —0—